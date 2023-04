Delavcem iz BiH in Srbije olajšana pot v Slovenijo: kmalu enostavneje do dovoljenj?

Delavci iz Bosne in Hercegovine in iz Srbije bi lahko imeli v prihodnje olajšano pot na slovenski trg, saj bi lahko kmalu odpravili nekatere ovire, ki so doslej ovirale zaposlovanje v Sloveniji, pišejo bosanski mediji. Slovenija namerava namreč posodobiti sporazum s Srbijo in BiH o zaposlovanju tujih državljanov. Kot pišejo bosanski mediji, je ministrstvo za civilne zadeve BiH v sodelovanju s pristojnimi institucijami Slovenije spremenilo sporazum o zaposlovanju na slovenskem trgu. Spremembe tega sporazuma so še v fazi posvetovanja in naj bi bile kmalu predstavljene na seji Sveta ministrov BiH.

Po trenutno veljavnem sporazumu o zaposlovanju delovne sile iz BiH v Sloveniji velja, da se lahko delavec odpravi na delo v Slovenijo, če je najmanj 30 dni vpisan v evidenco brezposelnih oseb v BiH. Po novem bi bil ta kriterij v celoti črtan.

Prav tako bi po spremenjenem sporazumu veljalo, da se pogodba o zaposlitvi mora skleniti v enem od uradnih jezikov v BiH oziroma v uradnih jezikih obeh pogodbenic, kar pa trenutno ne velja.

Zdaj mora biti delavec prvo leto zaposlitve zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja in lahko šele po preteku tega roka zamenja podjetje. A po novem bi delavec migrant lahko delodajalca zamenjal že v prvem letu zaposlitve in pridobitve novega dovoljenja, ki bi ga izdal pristojni organ v Sloveniji

V Sloveniji je zaposlenih veliko delavcev iz BiH. Samo lani se je preko Zavoda za zaposlovanje zaposlilo 18.312 državljanov BiH, k temu pa je treba prišteti še veliko število tistih, ki so sami našli delo na slovenskem trgu in se pri nas zaposlili.

Predsednik Gospodarske zbornice Republike Srbske Pero Ćorić ni navdušen nad odhajanjem domačih delavcev iz države. »Najboljši delavci nas bodo zapustili, kar bo še dodatno zapletlo že tako težke razmere v gospodarstvu. Za vsako ceno moramo obdržati domačo delovno silo. Tisto, ki je še ostala. Slovenija in tudi Nemčija liberalizirata svoj trg in olajšujeta vstop delavcev in privabljata našo delovno silo na vse možne načine,« je povedal in dodal, da se z odhajanjem delavcev tudi demografsko siromaši država, saj opažajo, da v zadnjem času iz BiH odhajajo cele družine, saj zaradi združitve družinskih članov v evropskih državah lažje pridobivajo potrebno dokumentacijo za delo.

Večina tujih delavcev v Slovenijo še vedno prihaja iz Bosne in Hercegovine, srbski delavci so na drugem mestu.