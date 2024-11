Delali bodo na cesti! Zaprta bo štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico

Konec tedna bo zaradi vzdrževalnih del znova zaprta štajerska avtocesta na območju trojanskih predorov med Vranskim in Blagovico. Zapora bo tokrat v veljavi v smeri Maribora, je objavil Dars. Pričakovati je zastoje, so ob tem opozorili v Prometno informacijskem centru za državne ceste.

Zapora bo predvidoma v veljavi od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. ure.

V tem času bodo zaprti tudi uvozi oz. izvozi Trojane (v obe smeri), Blagovica (uvoz proti Mariboru) in Vransko (izvoz proti Mariboru).

Obvoz bo urejen po vzporedni glavni cesti med Blagovico in Vranskim.

Delali bodo 24 ur dnevno

Sanacijska in vzdrževalna dela bodo po zagotovilih Darsa potekala neprekinjeno 24 ur v vseh vremenskih razmerah.

Zaradi stalnih prometnih obremenitev je sicer ta odsek redno potreben vzdrževalnih del, ki jih predvsem v predorih ni mogoče izvesti ob prometu.

Tako 12. in 13. oktobra kot 26. in 27. oktobra so ob vikend zapori avtoceste na istem območju predvsem ob sobotah nastajali dolgi zastoji pri Vranskem oz. že med Šentrupertom in Vranskim ter tudi na vzporedni regionalni cesti. V smeri Ljubljane je bil odsek v času vikenda zaprt tudi pred dvema tednoma.