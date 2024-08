Del sobotnega spektakla, o katerem se ne govori

Dvodnevni spektakel ob slovesu legendarnega Gogija ni bil le v znamenju športa in zabave, ampak tudi v ritmu (levje)srčnosti in dobrodelnosti. Tako kot vso svojo kariero se je Goran Dragić tudi v svojem zaključnem poglavju osredotočil na najranljivejše, otroke in prihodnost športa.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali