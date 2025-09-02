Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)

Slovenijo so znova zajele padavine. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo čez dan ob nevihtah možni dolgotrajnejši nalivi. Agencija za okolje (Arso) je zato za zahod države izdala oranžno opozorilo. Svetujejo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril.

Po poročanju Radia Capris so Obalo zjutraj že zajele močne padavine, Portorož je že pod vodo. Številne težave pa so tudi v Kopru, kjer je prišlo do prometne nesreče, zato je tam cesta zaprta. »Obalna hitra cesta Škofije - Koper je zaradi nesreče zaprta v razcepu Srmin iz smeri Škofij proti Kopru,« poroča prometno informacijski center.

Zaradi močnega deževja odprti parkirni hiši Belveder in Sonce Mestna občina Koper vsem občankam in občanov svetuje, naj svoja vozila umaknejo iz nižje ležečih predelov in parkirišč (parkirišče za tržnico, mandrač, ob Semedeli). »Od danes od 8.30 do jutri, 3. septembra, do 8. ure, bo omogočila brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Zapornice sicer ne bodo dvignjene, zato boste uporabniki morali ob prihodu v parkirno hišo prevzeti parkirni listek, a se vam bodo zapornice ob izhodu samodejno dvignile. Plačilo pakirnega listka v tem obdobju ne bo potrebno,« so sporočili na spletni strani občine.

Po napovedih bo sicer največ dežja na tem obomčju padlo po 10. uri. »Trenutno se nad slovensko Istro pojavljajo siloviti nalivi. Glavnina dogajanja je pričakovana v prihodnjih urah,« opozarja Neurje.si.