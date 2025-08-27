MAGNITUDA 2,2

Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci treh občin.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

N. B.
27.08.2025 ob 10:55
27.08.2025 ob 11:09
N. B.
27.08.2025 ob 10:55
27.08.2025 ob 11:09

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 10.19 zabeležili potresni sunek, magnitude 2,2 v bližini Dola pri Ljubljani.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili v občinah Moravče, Dol pri Ljubljani in Litija, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

 

 

potres Arso Moravče Dol pri Ljubljani

