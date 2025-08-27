Del Slovenije stresel potres, ste kaj čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 10.19 zabeležili potresni sunek, magnitude 2,2 v bližini Dola pri Ljubljani.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili v občinah Moravče, Dol pri Ljubljani in Litija, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.