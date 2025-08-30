VREME

Slovenijo zajeli nalivi in nevihte. Arso sporočil, kje bo najhuje (VIDEO)

Tudi sobota bo v znamenju neviht in nalivov.
Fotografija: Cesta med Koprom in Črnim Kalom. FOTO: Bralec
Cesta med Koprom in Črnim Kalom. FOTO: Bralec

V jugozahodni Sloveniji so se začele pojavljati plohe in nevihte, ki jih krajevno lahko spremljajo nalivi, je malo po 13. uri sporočila Agencija RS za okolje. »Močnejši naliv je bil v zadnji uri zabeležen na meteorološki postaji Tatre. Padlo je 26 mm padavin,« so zapisali in dodali, da se bodo plohe in nevihte tekom popoldneva pojavljale po vsej Sloveniji. Verjetnost za nalive je največja v južni in vzhodni polovici države.

Parkirišče pred Postonjsko jamo pod vodo

Facebook stran Neurje.si je danes objavila posnetek, iz katerega je razvidno, da je parkirišče pred Postojnsko jamo popolnoma poplavljeno. »Do poplav tu prihaja, ko naraste reka Pivka, značilna kraška reka, ki sicer večino leta ponikne v podzemlje. Ob močnejših padavinah pa njene vode privrejo na površje in zalijejo tudi območje pred jamo,« so zapisali v objavi.

Številne težave v prometu

Slovenijo so tudi v petek zajeli nalivi in neurja, največ nevšečnosti je bilo na Obali. Ob dolgotrajnih padavinah so hitro narasle reke in hudourniški vodotoki, poškodovanih je bilo več cest.

Zaprli so cesto Rižana–Bivje in Prade–Pobegi, zemeljski plaz je zasul cesto Cepki–Dekani ter cesto med Vanganelom, Marezigami in Župančiči. Pred predorom Dekani se je proti avtocesti sprožil plaz, zemlja je segala do odbojne ograje. V Dekanih je zalilo prostore osnovne šole, vodo so morali črpati tudi iz hiš.

Slovenske železnice so zaradi neurja začasno zaprle tudi železniško progo med Rižano in Koprom, tako za potniški kot tovorni promet. Za potnike so organizirali avtobusne prevoze, tovorni promet pa je bil prekinjen. »Vse službe – policisti in gasilci – intenzivno rešujejo prevoznost,« so sporočili s Policijske uprave Koper.

Veliko težav tudi na severovzhodu države.

Petkovo neurje z močnim vetrom in točo je povzročilo precej škode v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Med drugim je razkrilo nekaj streh in podiralo drevesa. Predvsem veliko škode je povzročilo na kmetijskih pridelkih in to ravno v času, ko se kmetje pripravljajo na trgatev, je za STA pojasnila županja Darja Vudler Berlak.

 

 

