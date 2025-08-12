TRESENJE TAL

Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?

Intenziteta ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

STA, N. P.
12.08.2025 ob 18:37
12.08.2025 ob 18:37
STA, N. P.
12.08.2025 ob 18:37
12.08.2025 ob 18:37

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.56 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Jelšan.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Jelšan in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Ste ga čutili? Izpolnite vprašalnik na povezavi.

