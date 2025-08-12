Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 17.56 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Jelšan.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Jelšan in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Ste ga čutili? Izpolnite vprašalnik na povezavi.