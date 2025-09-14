Del Slovenije danes zvečer stresel potres

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 21.05 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Bovca.

»Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Bovca in okoliških krajev,« so zapisali.

Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III EMS-98.