Del Slovenije danes zvečer stresel potres
Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 21.05 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Bovca.
»Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Bovca in okoliških krajev,« so zapisali.
Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla III EMS-98.
