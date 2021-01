Del Slovenije bo pobelil sneg: razkrivamo, kje bo snežilo

V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem pihala burja. FOTO: Arso

Pred nami so precej mrzle noči. FOTO: Arso

V noči na nedeljo se bo oblačnost od juga postopno zgoščala. Proti jutru bo ponekod v jugovzhodni Sloveniji pričel naletavati sneg. Po napovedih spletnega portala neurje.si lahko ponekod na jugu zapade 10 do 15 centimetrov snega. Agencija RS za okolje (Arso) pa je za jugozahod države za nedeljo in ponedeljek prižgala oranžni, drugi najvišji alarm.V nedeljo bo večinoma oblačno, ponekod na jugu bo čez dan še rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, v Gornjesavski dolini okoli –10, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija. Popoldne se bo od severozahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Primorskem do 7 stopinj. Tam bo pihala zmerna do močna burja.V ponedeljek in torek bo na jugovzhodu večinoma oblačno, drugod bo delno jasno, ponekod v zahodnih in severnih krajih tudi pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja s hitrostjo 100 do 120 kilometrov na uro, zaradi česar tudi za torek gori oranžni alarm, kar pomeni, da so možni gmotna škoda in žrtve. Burja bo v noči na torek oslabela.V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Od srede do petka bo ob jugozahodniku več oblačnosti na Primorskem, drugod bo delno jasno, prehodno se bo nekoliko otoplilo. Ob koncu tedna bo več oblačnosti v osrednjih in vzhodnih krajih, tam bo občasno tudi rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo pod lediščem, najvišje dnevne pa v notranjosti Slovenije okoli 0 stopinj.