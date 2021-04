Del Slovencev težje do spletne banke, razkrivamo, zakaj

Težave v spletni banki. FOTO: Zajem Zaslona

Težave v mobilni banki. FOTO: Zajem Zaslona

Če ste med komitenti Nove KBM, potem že nekaj ur ne morete uporabljati njihove mobilne in/ali spletne banke.V banki so potrdili, da sta zaradi tehničnih težav delovanje spletnih in mobilnih aplikacij Nove KBM ter izvajanje plačilnega prometa prek spletnih in mobilnih aplikacij motena. Dodajajo, da so stranke o tem obvestili in da težave že odpravljajo.»Stranke prosimo, da za nujne posle uporabijo bankomate, ki delujejo nemoteno, prav tako lahko stranke nemoteno plačujejo s karticami Nove KBM na POS-terminalih,« so še sporočili iz banke.