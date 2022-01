Del Slovencev bo danes na račun prejel od 150 do 300 evrov

Upokojenci z nižjimi pokojninami in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes prejeli solidarnostni dodatek, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon. Odvisen je od višine pokojnine oziroma nadomestila in znaša od 130 do 300 evrov, so spomnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.

Solidarnostni dodatek za upokojence in uživalce invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal v treh različnih višinah:

• prejemnikom pokojnine ali invalidskega nadomestila v višini do 523,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300 evrov;

• prejemnikom pokojnine ali invalidskega nadomestila v višini med 523,01 in 628,00 evra, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230 evrov;

• prejemnikom pokojnine ali invalidskega nadomestila v višini med 628,01 in 732,00 evra, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130 evrov.

Dodatek bodo do konca marca izplačali tudi vojnim veteranom, vojnim invalidom in invalidom. Znašal bo 150 evrov.