Del priljubljene plaže pri nas smrtno nevaren, objavljamo zemljevid (FOTO)

Stopnja ogroženosti. FOTO: Park Strunjan

Ena najlepših plaž pri nas Mesečev zaliv je nevarno območje za sprehajalce in kopalce, na kar pogosto opozarjajo v Krajinskem parku Strunjan. Da bi bil obisk naravnega morskega obrežja pod klifi varen, so objavili zemljevid ogroženosti nevarnih odsekov.Zaliv sv. Križa ali mnogim znan kot Mesečev zaliv redno pregledujejo, te dni pa so v vzhodnem delu zaliva opazili novo potencialno žarišče. »Gre za večjo razpoko v višje ležečem delu klifa na strmem pobočju vzhodnega dela zaliva, ki ga erozija intenzivno spodjeda. Na tem območju lahko zato verjetneje pride do podora, ki je zelo hiter in zato potencialno zelo nevaren dogodek,« so zapisali.Stopnjo ogroženosti posameznih delov zaliva zaradi padanja kamenja lahko preverite na spodnjem zemljevidu, kjer so z rdečo (zelo visoka ogroženost) in oranžno barvo (visoka ogroženost) označili nevarne odseke v priljubljenem zalivu.V Parku Strunjan opozarjajo obiskovalce, naj se ne zadržujejo pod golimi in strmimi stenami, temveč pod bolj zaraščenimi pobočji s položnejšim naklonom, kjer je možnost krušenja skal manjša. »Ne izbirajte mesta za sončenje in kopanje le glede na videz plaže, ampak opazujte predvsem stanje klifa nad njo. Pozorni bodite na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazuje, da pobočje ni stabilno in da lahko kadarkoli padejo tudi večje skale ali skalni bloki,« opozarjajo.