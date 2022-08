Del poti na maratonu kolesaril tudi petelin (FOTO)

Dela prost dan, 15. avgust, so številni izkoristili tudi za športne aktivnosti. Ena od organiziranih kolesarskih prireditev je potekala v Šentjerneju, kjer je bil že tradicionalni, 16. Jernejev kolesarski maraton. Več kot 500 ljubiteljev kolesarstva se je s kolesom podalo na pot po dolenjskih cestah, izbirali pa so lahko med dvema razdaljama, krajšo 31-kilometrsko in daljšo, ki je merila 54 kilometrov.

Bilo je veliko mladih.

Kolesarje je pot vodila po več občinah, tisti, ki so pod kolesa vzeli daljšo pot, torej traso velikega maratona, so se peljali kar čez šest občin, poleg šentjernejske še v občine Kostanjevica na Krki, Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Vreme je bilo športnim navdušencem naklonjeno, prav tako vzdušje na in ob progi.

Od vsepovsod

Kolesarjenje ni imelo tekmovalnega značaja, zmagovalec je bil vsak, ki je sedel na kolo, to pa niso bili le Dolenjci in Posavci, pač pa so prišli z različnih koncev naše dežele, med njimi je bila na primer družina iz Trbovelj z znano rekreativko 73-letno Ireno Berčon na čelu, ki je v deželo šentjernejskega petelina pripeljala tudi vnuka. Čeprav je vajena kolesarskih izzivov, bila je na primer med udeleženci Vzpona na Pokljuko pa Skoka na Lisco, se je tokrat odločila za krajšo pot, navdušena na cilju pa je dejala, da se prihodnje leto znova vidimo.

Kolesarila je tudi glasbena družina Frančič.

Med udeleženci je bilo kar precej družin, pedale so tako vrteli tudi otroci. So pa na maratonu sodelovali tudi mladi člani Kolesarskega kluba Adria Mobil, ki so ga vzeli za resen trening.

»Od vseh prijavljenih kolesarjev je bilo več kot 100 udeležencev mlajših od 15 let, med njimi je bil najmlajši 7-mesečni Jaka Judež, najstarejši udeleženec pa 79-letni Ciril Selak. Vsak kolesar, ki je poravnal startnino, je prejel športno majico in malico v restavraciji Pri Farovžu,« je nekaj vtisov strnila Tanja Brate z občinske uprave občine Šentjernej, slednja je bila namreč skupaj s Kolesarskim klubom Adria Mobil tudi organizatorica Jernejevega kolesarskega maratona.

Dobri organizatorji

Vse zbrane je pred startom pozdravil podžupan občine Šentjernej Jože Vrtačič, nekdanji olimpijec, sicer pa predsednik domačega Atletskega kluba Šentjernej.

Za dobro vzdušje na prizorišču sta skrbela napovedovalec Marko Gorenc in maskota občine petelin Jernej, ki je letos celo sedel na kolo in se skupaj z udeleženci maratona odpeljal del poti. Jernejev rekreativni kolesarski maraton je bil tudi letos umeščen med maratone akcije Slovenija kolesari v sklopu Kolesarske zveze Slovenije, zato se ga je tudi letos udeležilo veliko število kolesarjev iz sosednjih občin, Šentjernejčani pa so znova dokazali, da so zelo dobri organizatorji pa tudi kolesarji in da radi uživajo v naravnih lepotah svoje občine.