Ljubljana bo postala gradbišče: obnavljali bodo ceste, prihajajo nove štiripasovnice

Mestna občina Ljubljana tudi letos načrtuje večje infrastrukturne in gradbene projekte, med njimi zagotovo izstopa prenova osrednje ljubljanske železniške postaje, gradnja nove avtobusne postaje in drugih infrastrukturnih nepremičninskih projektov na območju Potniškega centra Ljubljana. V sklopu tega bo MOL uredil tudi okoliško infrastrukturo. Dela bodo trajala več let, povsod pa lahko pričakujemo močno oteženo prometno pretočnost.

Ureditev zahodnega dela Ljubljane bo zahtevala veliko potrpežljivosti. Ljubljanski župan Zoran Janković je »veliko gradbišče, močno oviran promet« napovedal za prihodnjih pet let, a dela se bodo po večini začela že letos.

Prenova Šmartinske, Linhartove, Topniške, Masarykove ...

Vilharjeva cesta se že prenavlja. Tam nameščajo prestavitev kanalizacijskega zbiralnika, ki so potrebna za začetek gradenj individualnih investitorjev ob Vilharjevi cesti, pojasnjujejo na MOL (Gre za gradno Vilharie, petnadstropne poslovne stavbe z zeleno streho). Dela bodo končana do poletja. Del odseka od Situle do Železne ceste predvidevajo, da ga bodo dokončali do konec maja, sledi pa prestavitev zbiralnika na delu od Železne proti Dunajski cesti.

Linhartova cesta bo postala nova avenija

Takoj zatem, predvidoma v juliju, bodo začeli obnavljati Linhartovo cesto od križišča z Dunajsko do krožišča pri Žalah. Linhartova cesta bo postala nova avenija – urejena štiripasovna cesta s kolesarskimi površinami, pločnikom in drevoredom. Krožišče pri Žalah bo v nadaljevanju prenovljeno v turbo krožišče in ga bodo prenavljali skupaj s Šmartinsko cesto.

Trg OF in Masarykova cesta kot štiripasovnica

Sledile bodo prenova začetnega dela Šmartinske ceste do podvoza pri Orto baru, kjer bo podvoz razširjen za dobrih 30 metrov. Začetek gradnje je odvisen od izvedbe sanacije podvoza, ki ga bo izvedla država, na MOL pa računajo, da bo to prihodnje leto. Na preostanku Šmartinske ceste so za zdaj predvidena vzdrževalna dela.

Trg OF in Masarykova cesta bosta urejena kot štiripasovna cesta s prednostno obravnavo avtobusnega prometa, kolesarskimi površinami, pločnikom in dodatno ozelenitvijo. Na območju bo predvidoma tudi nov trg oziroma park, prav tako bodo pod Kolodvorsko ulico uredili kanalizacijo.

Podvoz pri Orto baru bo razširjen za 32 metrov, Janković na začetek projekta, pri katerem sodelujeta mesto in država, računa prihodnje leto. Potem sledijo prenova Masarykove ulice, Trga OF in položitev kanalizacije pod Kolodvorsko ulico.

Poteka ureditev Aleje Žale, ki bo povezala stari in novi del pokopališča Žale. Na odseku ceste, ki pelje skozi pokopališče, bodo uredili vodenje pešcev in kolesarjev. Cesta bo po prenovi odprta le za javni potniški promet ter intervencijska vozila. Uredili bodo površine za pešce in kolesarje na odseku med območjem pokopališča in severno obvoznico.

Kako bo z deli na jugu mesta?

Na jugu mesta bo v tem letu fazno potekala obnova Ižanske ceste do križišča s Črnovaško cesto, katere temeljita prenova se dokončuje. Po koncu teh dveh projektov bo po besedah MOL stekla preureditev Jurčkove ceste proti nakupovalnemu središču Rudnik. Načrtovano je zasutje kanala ob cesti za ureditev pločnika in kolesarske poti.

Velik izziv, tako MOL, bo zaradi bližine objektov cestišču medtem prenova Dolenjske ceste med Rakovnikom in Rudnikom z ureditvijo kolesarskih površin, dela bi se lahko začela že prihodnje leto.

Kako se pripraviti na zapore?

Na MOL svetujejo, da za informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani sledite portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.