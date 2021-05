Del Hrvaške Slovenija uvrstila na temnordeči seznam

Temno rdeči seznam

Rdeči seznam

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki začne veljati 30. maja in velja do vključno 6. junija. Odlok uvaja novost na seznamu držav, kjer je velik anevarnost okužbe z virusom sar-cov-2.V odloku sta določena temno rdeči in rdeči seznam, priznavajo se tudi negativni testi in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije . Med izjemami, ki lahko vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika.Naseznam so uvrščene države:- kjer je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000 prebivalcev,- če obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic virusa,- če za območja ni na voljo dovolj informacij za oceno zgornjih meril ali je število opravljenih testov v zadnjem tednu enako ali nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.Naseznam so uvrščene države:- kjer je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju med 50 in 150 ter stopnja pozitivnih testov na prisotnost virusa štiri odstotke ali višja- kjer je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe v 14-dnevnem obdobju višja od 150 in nižja od 500 na 100.000 prebivalcev.- Francija: administrativna enota Ile-de-France- Hrvaška: administrativna enota Sjeverna Hrvatska- Litva: administrativna enota Sostinės regionas- Nizozemska: administrativne enote Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg- Švedska: administrativne enote Stockholm, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Sydsverige, Västsverige, Mellersta Norrland in Övre NorrlandArgentinaBahrajnBocvanaBolivijaBrazilijaČileEgiptEkvadorEsvatiniGruzijaIndijaIranRepublika Južna AfrikaKatarKolumbijaKostarikaKuvajtLesotoMalaviMaldiviMozambikNepalParagvajPeruSejšeliSirijaSudanSurinamTanzanijaTrinidad in TobagoTunizijaTurčijaUrugvajZambijaMehikaZdruženo kraljestvo Velike Britanije in Severne IrskeZelenortski otokiZimbabve- Andora- Avstrija: administrativne enote Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Tirol in Vorarlberg- Belgija- Bolgarija- Ciper- Češka: administrativne enote Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Střední Morava in Moravskoslezsko- Danska: administrativne enote Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland in Nordjylland- Estonija- Francija: administrativne enote Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes in Provence-Alpes-Côte d’Azur ter čezmorski ozemlji Guadeloupe in La Réunion- Grčija: vse administrativne enote, razen administrativnih enot Voríou Eyéou in Peloponnísou- Hrvaška: administrativna enota Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska in Grad Zagreb- Italija: administrativne enote Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Bolzano/Bozen, Emilia-Romagna, Toscana, Marche in Lazio- Latvija- Litva: administrativna enota Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas- Lihtenštajn- Luksemburg- Madžarska- Monako- Nemčija- Nizozemska: administrativne enote Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht in Noord-Holland- Norveška: administrativni enoti Oslo in Vestfold og Telemark- Poljska: vse administrativne enote, razen administrativne enote Podkarpackie- San Marino- Slovaška- Vatikan- Španija: administrativne enote Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid, Melilla, Navarra in País Vasco- Švedska: administrativna enota Norra Mellansverige- ŠvicaAfganistanAlžirijaAngolaArmenijaAzerbajdžanBahamiBangladešBelorusijaBelizeBeninBosna in HercegovinaButanBurkina FasoBurundiČadČrna goraDžibutiEkvatorialna GvinejaEritrejaEtiopijaFilipiniGabonGambijaGanaGvatemalaGvinejaGvineja BissauGvajanaHaitiHondurasIndonezijaIrakJemenJordanijaKanadaKazahstanKamerunKenijaKirgiška republikaKomoriDemokratična republika KongoRepublika KongoDemokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja)KosovoKubaLibanonLiberijaLibijaMadagaskarSeverna MakedonijaMalezijaMaliMavretanijaMarokoMoldavijaMongolijaNamibijaNikaragvaNigerNigerijaOmanPakistanPanamaPapua Nova GvinejaRusijaSalvadorSao Tome in PrincipeSaudova ArabijaSenegalSierra LeoneSlonokoščena obalaSomalijaSrbijaSrednjeafriška republikaJužni SudanSveta LucijaŠrilankaTadžikistanVzhodni TimorTogoTurkmenistanUkrajinaUzbekistanVenezuelaZdruženi arabski emiratiZdružene države Amerike