Od marca ima Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) novega predsednika, prof. dr. Gregorja Dolinarja, dekana fakultete za elektrotehniko. Življenje je posvetil matematiki in je znano ime v mednarodnih strokovnih krogih, a med gorskimi reševalci je seveda le Gregor, brez raznih titul, enako kot vsi drugi. Z njim je v naši gorski reševalni službi zavel nov veter, saj se je 51-letni po rodu Gorenjec že lotil sistemske prenove prostovoljne organizacije, ki je zaradi izjemnega povečanja števila gorskih nesreč in intervencij vedno bolj na udaru, tako imenovani normativi in financiranje pa ostajajo ...