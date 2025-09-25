DeepSeek razkriva štiri kriptovalute z največjim potencialom rasti v 2025

Potem ko je bitcoin dosegel nove rekordne vrednosti in za seboj potegnil tudi nekatere ključne altcoine, so pričakovanja za prihodnje okrevanje še toliko večja. Kljub temu pa izbira naslednje kriptovalute z visokim potencialom ostaja zahtevna naloga, ki terja temeljito analizo in razumevanje tržnih gibanj.

Tu pride v igro DeepSeek. Ta napredna platforma, ki temelji na umetni inteligenci, združuje obdelavo podatkov v realnem času s prediktivnim modeliranjem. Tako identificiramo perspektivne kriptovalute še pred skokovitim dvigom vrednosti.

Berite naprej in odkrijte štiri najboljše izbire DeepSeek med alternativnimi kovanci, ki naj bi v drugi polovici leta 2025 doživele preboj. Razložili bomo tudi, zakaj bi vsaka od njih lahko doživela skokovito rast.

1. XRP ($XRP) – altcoin, ki ga poganja uporabnost in je na poti velikega vzpona

Glede na DeepSeek bi lahko XRP ($XRP) do konca leta dosegel vrednost 5 dolarjev in nekateri znaki že kažejo v to smer.

Za začetek je vrednost žetona v zadnjem mesecu narasla za približno 44 %, kar je posledica ugodnih sprememb makroekonomskih razmer.

Med njimi so večja regulativna jasnost v zvezi s kriptovalutami, verjetnost, da bosta SEC in Ripple končala sodni spor, ter vgrajena orodja za skladnost XRP Ledger, zaradi katerih je prva izbira tradicionalnih finančnih institucij, ki želijo tokenizirati realna sredstva, kot so delnice in obveznice.

Na tehnični strani je najnovejši vzpon $XRP sprožil preboj nad dolgotrajnim vzorcem padajočega trikotnika.

Takšen preboj pogosto vodi do gibanja, ki je enako širini trikotnika. Če se to zgodi, bi se lahko ciljna vrednost 5 USD za $XRP izkazala za realno.

Še bolje, žeton se zdaj lepo konsolidira po močnem enostranskem gibanju. To nakazuje, da bi se lahko znova začelo okrevanje. Trenutna vrednost $XRP je okoli 3,16 USD.

2. Bitcoin Hyper ($HYPER) – nov altcoin, ki nadgrajuje bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) je nova alternativna kriptovaluta, zasnovana z namenom, da v ekosistem bitcoina vnese novo življenje z uvedbo nujno potrebne rešitve Layer-2 (L2).

Solana, na primer, je teoretično sposobna obdelati 65.000 transakcij na sekundo (TPS). Največja TPS bitcoina pa je le sedem. Transakcije na Solani so tudi cenejše in drugače kot bitcoin združljive z aplikacijami Web3.

$HYPER želi bitcoinom prineseti bliskovite hitrosti transakcije, nizke stroške in vrhunsko programirljivost Solane. To bo dosegel z integracijo Solana Virtual Machine (SVM) in decentraliziranim kanoničnim mostom, ki ne temelji na skrbništvu.

SVM bo razvijalcem omogočil hitro in prilagodljivo ustvarjanje pametnih pogodb na L2 Bitcoin Hyper. Kanonični most pa bo uporabnikom omogočil pretvorbo izvirnega $BTC v L2-združljiv $BTC in interakcijo z visokohitrostnimi aplikacijami za trgovanje DeFi in platformami NFT, pa tudi s protokoli za posojanje, staking in zamenjavo na L2 $HYPER.

Bitcoin Hyper je trenutno v predprodaji, saj je pred kratkim na veličasten način presegel mejnik 6 milijonov dolarjev. $HYPER lahko zdaj kupite po nizki ceni 0,012475 dolarja in ga vložite za 168 % APY. Za več informacij o tem, kako to storiti, si oglejte celoten vodnik za nakup $HYPER.

3. Solana ($SOL) – vodilni blockchain memekovancev

DeepSeek je izredno optimističen glede Solane ($SOL), saj je ta središče vseh dejavnosti na področju memekovanca, ki je sektor, katerega tržna kapitalizacija je v zadnjih 12 mesecih zrasla za več kot 20 %.

Poleg tega je obseg DEX Solane v zadnjem času presegel mejo 1 bilijona dolarjev od začetka leta, kar je močan znak naraščajoče vključenosti v verigi in rastočega zaupanja v skalabilnost in hitrost omrežja.

Eden od glavnih razlogov, zakaj DeepSeek skupaj z mnogimi strokovnjaki vidi svetlo prihodnost za Solano, je vse večja verjetnost uvedbe ETF-ja za Solano, saj trgi napovedi zdaj ocenjujejo, da je verjetnost, da bo do konca leta 2025 pridobila mesto ETF-ja, večja od 99 %.

Nazadnje, vendar ne najmanj pomembno, se je $SOL pridružil nedavnemu razcvetu altcoinov z velikimi dobički. V zadnjih 30 dneh je zrasel za približno 22 % in se trenutno trguje za okoli 181 USD.

4. Snorter Token ($SNORT) – domača kriptovaluta trgovalnega bota, ki je del aplikacije Telegram

Glede na napoved cene Solane v višini 300 dolarjev je DeepSeek dovolj pameten, da podpre altcoin, ki izvira iz Solane in bi lahko imel koristi od naraščajoče aktivnosti in priljubljenosti omrežja. Predstavljamo Snorter Token ($SNORT).

V bistvu je Snorter trgovalni bot, ki temelji na Telegramu in malim trgovcem omogoča dostop do zgodnjih napovedi o naraščanju vrednosti memekovanca – nekaj, kar običajno uporabljajo institucionalni akterji, ki uporabljajo napredna orodja, da izčrpajo vso razpoložljivo likvidnost.

Poleg tega bo Snorter na trg prišel z obsežnim naborom varnostnih funkcij. Te vključujejo zaščito pred »front-runningom«, zaščito pred »rug pullom«, »honeypoti« in »sandwich« napadi – skupaj s praktičnim preverjanjem vsakega žetona.

Omogočal bo tudi kopiranje trgovanja. To pomeni, da lahko preprosto povežete svojo denarnico z denarnicami uveljavljenih trgovcev z memekovanci in brez truda posnemate njihove transakcije.

Z nakupom $SNORT boste imeli dostop do rekordno nizkih provizij za trgovanje v višini le 0,85 % (prej 1,5 %), nagrad za staking (trenutno 162 % letno), brez dnevnih omejitev za sniping in napredne analitike.

Snorter Token, ki je v idealnem položaju, da izkoristi norijo okoli memekovanca, je trenutno v predprodaji. Doslej je zbral več kot 2,6 milijona dolarjev v zgodnji fazi financiranja vlagateljev, vsak žeton pa je na voljo za samo 0,0999 dolarja.

Sklep

Na splošno je DeepSeekov najsodobnejši UI klepetalni robot optimističen glede štirih temeljito močnih kriptovalut v drugi polovici leta 2025, vključno z dvema obetavnima začetnima ponudbama kovancev ICO – Bitcoin Hyper ($HYPER) in Snorter Token ($SNORT) –, kar bi lahko prineslo izjemne donose.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media