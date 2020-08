Dedek utopljenega 10-letnika sinu ni želel sporočiti novice

Policisti sklepali, da so jih obvestili stari starši

Starša kritična

Soča je vzela komaj 10-letnega Jašo.

Časovnica aktivnosti policije ob utopitvi otroka v Soči potrjuje, da je bil dogodek visoko intenziven in da je vsako dejanje zahtevalo svoj čas, so v odzivu na ugotovitve nadzora notranjega ministrstva zapisali na policiji. So pa napovedali, da bodo preučili, na kakšen način lahko pripomorejo k čim prejšnjemu obveščanju staršev v podobnih primerih.Ministrstvo za notranje zadeve je namreč v nadzoru ugotovilo, da je bilo obveščanje s strani policije prepozno in neprimerno . Ministerje zato izdal usmeritve in obvezna navodila policiji s poudarkom na nadgradnji strokovnega znanja policijskih vodij, ki v takšnih situacijah vodijo delo policistov na terenu.Na Generalni policijski upravi pa so danes za STA pojasnili, da so policisti ob tragičnem dogodku, ki je hudo prizadel tudi njih, izvedli številne aktivnosti, ki so bile usmerjene tako v reševanje dečka kot tudi v pomoč in podporo svojcem, ki so bili takrat na kraju.Poudarili so, da so bili na kraju stari starši otroka, katerim so starši svoje otroke zaupali v varstvo, zato so policisti sklepali, da bodo starše obvestili oni. Po izjavi dedka, da o dogodku ne bo obveščal sina, pa so to storili policisti.»V policiji se zavedamo, da je stiska staršev, ki izgubijo otroka, nepredstavljiva, in razumljivo je, da bi si vsak starš ob takem tragičnem dogodku želel biti obveščeni takoj. Zato bomo preučili, na kakšen način lahko tudi v policiji pripomoremo k temu, da bi bili starši v tovrstnih primerih obveščeni čim prej,« so zagotovili. So pa dodali, da policije k temu neposredno ne zavezuje noben predpis.Desetletni deček je v Soči utonil konec julija, nesreči je botroval nenaden dvig vodostaja reke. Po tragičnem dogodku sta se z javnim pismom odzvala dečkova starša , ki ob nesreči nista bila prisotna. Kritična sta bila do ravnanj pristojnih, ki so ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Dolgo sta čakala tudi na slovo od pokojnega sina.Poleg ministrstva za notranje zadeve, ki je preverjalo ravnanje policije v tem primeru, poteka še inšpekcijski nadzor nad delom Centra za socialno delo Severna Primorska, ki ga je odredil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izsledkov tega nadzora za zdaj še ni.