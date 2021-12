Dedek Mraz pride tudi s traktorjem (FOTO)

Začetki organiziranega otroškega varstva na Blokah segajo v leto 1976, že v letu 1981 pa so se vrtci v takratni občini Cerknica združili. Z ustanovitvijo samostojne občine Bloke leta 1998 se je v kraju porodila želja, da bi vzgoja predšolskih otrok in osnovnošolsko izobraževanje potekala pod skupno streho. To se je leta 2000, ko se je oddelek vrtca ponovno priključil k osnovni šoli, uresničilo.

Lepo okrašen in poln daril je bil lojtrni voz.

Občina Bloke vse od ustanovitve vsako leto finančno podpre obdarovanje otrok od dopolnjenega prvega leta starosti do vseh, ki obiskujejo tretji razred osnovne šole. »Za organizacijo in izvedbo obdarovanja vedno poskrbijo zaposleni šole in vrtca. Vzgojiteljice in učiteljice razredne stopnje izberemo darila, ki so primerna starosti otrok, te nato dedek Mraz obdari, ob tem pa pripravimo različne predstave.

A lani so protikoronski ukrepi tudi temu dobremu možu prekrižali načrte, zato so se po darila pripeljali kar starši. Letos pa je dedek Mraz znova obiskal otroke po vaseh in se po Bloški planoti popeljal z lepo okrašenim lojtrnim vozom in traktorjem, ob tem pa so ga spremljali razigrani škrati, ki so čuvali zvrhan koš daril. Čeprav je bilo mrzlo, so najmlajšim pričarali čarobno vzdušje,« je povedala Milena Mišič, ena od vzgojiteljic vrtca na Blokah, kjer so bili veseli, da so v otroških očeh spet uzrli srečo in upanje.