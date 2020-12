Dedek Mraz otroke obdarjeval po domovih

Seveda je nosil masko.

Cele tri tedne od zore do mraka že dedek Mraz potuje po sedmih dolenjskih občinah. Ker mu je letos korona nekoliko prekrižala načrte in mu onemogočila, da bi, kot že pol stoletja, otroke obdaril na skoraj 40 prireditvah, je tokrat z zanesenjaki Društva prijateljev mladine (DPM) Mojca našel novo, pravzaprav še boljšo in zanimivejšo rešitev; prav vse malčke je obiskal na njihovih domovih. Seveda ne hodi sam, ampak v družbi poštarja, ki natančno pozna naslove malčkov, pri razdeljevanju daril pa mu pomagajo tudi prostovoljni gasilci, ljudje, ki poznajo posamezne dele naselij, vzgojiteljice in preostali prostovoljci, seveda je nepogrešljivo tudi sodelovanje z občinami.»Veseli december smo začeli tradicionalno z Miklavžem v Škocjanu, v preostalih šestih občinah, Novem mestu, Šentjerneju, Mirni Peči, Straži, Žužemberku in Šmarjeških Toplicah, pa je od srede, 9. decembra, in vse do zadnjega dne v letu pot obdarovanja nadaljeval dedek Mraz, ki bo tako obiskal kar 4500 otrok,« je zadovoljna, predsednica Društva DPM Mojca, ter v isti sapi pove, da so še kako sledili navodilom za preprečevanje širjenja koronavirusa.»Zaradi preprečevanja okužb so letos prireditve prepovedane, zato smo našli ustreznejšo in morda najbolj prisrčno obdaritev otrok, to je pri njihovih domovih. Dobili smo dovoljenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, obveščena pa je bila tudi policija, da dedek Mraz ni imel težav ob prehajanju meja občin. So pa dedka Mraza s spremstvom ustavili prijazni policisti, ki so mu vedno pripravljeni pomagati,« se nasmehne sogovornica in doda, da so za ta čarobni čas praznikov še posebno pomembni pristnost, topli odnosi in neko pričakovanje, ki ga otrokom kljub težkim časom še vedno dajejo.»Zaradi poučevanja na domu in drugih omejitev je čedalje večja odtujenost, zato je po našem mnenju najlepše, ko te na domu preseneti dedek Mraz in te obdari,« pravi, ekipa pa kljub večtedenski vpetosti v potovanja po Dolenjski kar kipi od energije, saj to črpa od srečnih otrok. »Ko na domačem pragu otroci zagledajo dedka Mraza, so presrečni. Zanj rišejo risbice, pečejo piškote, delajo copate in ga presenetijo z drugimi manjšimi pozornostmi. Res so neskončno srečni, prav tako starši. Velikokrat nas ljudje, ko nas vidijo, pričakajo na balkonih, oknih ali pridejo ven. Dedek Mraz letos res prinaša vsem veselje in radost, ki ju v tem času še posebno pogrešamo. Morda je to tudi tisti pristni način obdarovanja, zato ni čudno, da so mnogi predlagali, da bi ga tudi obdržali,« je še dodala.Ekipo sestavljajo dedek Mraz, čarodej Toni v vlogi poštarja Tonija, ta vedno pozvoni pri vratih, in ekipa Društva DPM Mojca ter eden od prostovoljcev.Pot je bila sproti zarisana na spletni strani društva, dobri mož pa je otroke presenetil z didaktično igračo – lesenimi zobniki, taktilno odbijajočo se žogo iz gume in knjigo pesmic. So pa v sodelovanju s televizijo Vaš kanal posneli predstavo in nagovor Miklavža ter dedka Mraza in Čarodeja Tonija, prihod Miklavža na Glavnem trgu v sodelovanju z Zavodom Novo mesto in Mestno občino Novo mesto, posneli pa bodo tudi odhod dedka Mraza s poštarjem Tonijem in. Dedek Mraz se je iz studia Radia Sraka z otroki pogovarjal tudi v živo.»Hvaležni smo vsem občinam, ki sodelujejo z nami, in vsem donatorjem, ki nam pomagajo, da bomo otrokom pričarali čaroben december,« sporoča Marjeta Ferkolj Smolič. Saj so bila še kako naporna leta, ko je ekipa prostovoljcev v dobrem tednu po Dolenjskem pripravila skoraj 40 prireditev, naporno je tudi zdaj, ko so 4500 malčkov obiskali po domovih, a ves trud je poplačan z zadovoljstvom, ki sije iz otroških oči. Dedek Mraz pa sporoča, da ni prav nič utrujen in da mu ne leta ne nenehna potovanja ne morejo do živega, saj mu energijo daje otroška sreča. In se že veseli prihodnjega veselega decembra, kakršen koli že bo.