December v Ljubljani: kakšna okrasitev se nam obeta letos?

Prihaja tisti čas v letu, ko se prepuščamo brezskrbnosti, uživamo v čarobnosti praznikov in se hkrati spominjamo ključnih sporočil, ki nam jih je zapustilo iztekajoče se leto. In glavna sporočila obdobja, ki je za nami, bomo lahko letos ujeli tudi po ulicah okrašene Ljubljane.

Praznične luči

Tako kot vsako leto se bo tudi letošnje praznično obdobje začelo s prižigom prazničnih lučk. Glavna tematika letošnje okrasitve se naslanja na znan pregovor »V slogi je moč«. Svetlobna kompozicija tako ponazarja medsebojno povezovanje. Njen avtor Urban Modic je na ta način želel simbolno poudariti duha preteklega obdobja in nas hkrati nagovarja tudi za prihodnost.

Vsemoč – moč vseh je naslov letošnje okrasitve, pri kateri osnovni gradniki sicer ostajajo enaki kot v preteklih letih, bodo pa dopolnjeni in razporejeni po uličnih in mestnih potezah drugače kot lani in v minulih letih ter povezani v nove smiselne sklope. Vsak delček in sklop okrasitve je edinstven in hkrati smiselno in vsebinsko povezan z drugimi. In to je glavno sporočilo: spet smo se znašli v obdobju, ko so povezanost, medsebojno razumevanje in pomoč še posebej ključnega pomena. Aktualni projekt okrasitve Ljubljane se osredotoča na izredno moč skupine in sožitja, na pomen posameznih elementov vesolja, življenja in živih skupnosti, ki tvorijo fantastične in kompleksne sisteme.

Projekt sestavlja približno 850 skulptur in likov.

Poleg znanih elementov, ki jih je avtor oživil tudi v letošnji postavitvi, bo prestolnica svoje čarobno poslanstvo izžarevala še z nekaj novostmi:

Na Prešernovem trgu bo invertirana tristrana piramida s svetlobnim in odsevnimi strukturami.

Drevesa na obrežjih Ljubljanice bodo povezana s svetlobno mrežo – z dolgo svetlobno verižico.

Na novo bo okrašena ulična povezava od Vodnikovega trga, Poljanske ceste in Prekmurskega parka priti Cukrarni.

Oblikovno se bodo dogradile nekatere originalne skulpture in vsebinski sklopi Zmaga Modica ter prav tako lanske novosti, ki se bodo na novo umestile glede na aktualno temo.

Ljubljana pa bo deloma ostala zvesta svojim že tradicionalnim decembrskim okrasitvam, kot so roj meteoritov na Slovenski cesti, pravljični lampijoni v parku Zvezda, ki so jih pod mentorstvom Andreja Erjavca pripravili ljubljanski osnovnošolci, in topel soj luči pri Mestni hiši ter na Jakopičevem sprehajališču.

Decembrsko vzdušje v Ljubljani se začenja v petek, 26. novembra, s prižigom prazničnih luči.

Čaroben sprehod po Ljubljani bo prebudil praznično vzdušje

Če boste iskali navdih za čarobnost, vas bo že kratek sprehod po ljubljanskih ulicah opomnil, zakaj je december čas neskončnih povezovanj z najbližji, s preteklimi razigranimi trenutki in najbolj romantičnimi podvigi. To je čas za družino in prijatelje in tudi mesec, ko si lahko na vsakem koraku pričaramo prav posebno toplino.

Predbožično razsvetljeno in okrašeno Ljubljano bodo tudi letos krasile čudovite jaslice iz slame, ki jih je z veliko natančnosti in truda izdelal Anton Kravanja. Posebnost postavljenih jaslic je, da so vse figure v naravni velikosti.

