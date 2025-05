Davki, birokracija in cinizem oblasti: podjetniki svarijo pred gospodarskim zlomom

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so opozorili na vse bolj neprijazno poslovno okolje. »Vedno višji davki, zapletena birokracija, vladni korupcijski škandali in na splošno negativen odnos države do podjetništva so resna grožnja blaginji državljanov,« so navedli.

»Slabo delo vlade se kaže v najvišjem padcu bruto domačega proizvoda (BDP) v letošnjem prvem četrtletju v evrskem območju in v slabšanju napovedi za prihodnost,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. V času, ko se številna podjetja spopadajo z visokimi stroški dela, obdavčitvijo in administrativnimi bremeni, bi morala vlada po njihovem iskati načine, kako ohraniti in spodbuditi poslovno dejavnost doma, ne pa spodbujati selitve na tuje.

SBC skrbijo izjave premierja Roberta Goloba in ministra za finance Klemna Boštjančiča. Njune izjave glede padca BDP in opozoril, da podjetja odhajajo na Hrvaško, po njihovem kažejo »mačehovski odnos celotne vlade«. »Če vlada ne bo spremenila svoje miselnosti in odnosa do podjetnikov, bo Slovenija plačala visoko ceno pasivnosti in ideoloških eksperimentov,« so izpostavili.

Pomanjkanje delovne sile

Krivec za upad gradbenih investicij je po mnenju SBC pomanjkanje delovne sile. »Živimo v državi, kjer je delo preveč obdavčeno in se zaradi tega mnogokrat ne izplača. Ob enotnem trgu dela na področju EU pa to pomeni tudi dodaten odliv tistih kadrov, ki jih slovensko gospodarstvo najbolj potrebuje,« so opozorili.

V SBC si želijo politikov, ki bi namesto ciničnih izjav delali za naše skupno dobro in bi se trudili, da bi domača in tuja podjetja zaposlovala ljudi, plačevala davke in ustvarjala dobičke v Sloveniji. Le to namreč zagotavlja dobro javno zdravstvo, šolstvo in socialo, so še zapisali.