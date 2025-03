David pijan sedel za volan, do smrti zbil pešca in pobegnil

»Narobe sem ocenil, da se lahko usedem za volan in se mi na poti do doma ne bo nič zgodilo. Žal mi je. Ko bi vsaj lahko zavrtel čas nazaj,« se je v sodni dvorani zagrebškega županijskega sodišča branil 40-letni Slovenec David Svetina s Koroške Bele, ki pa že nekaj let živi in dela v Hrvaškem Zagorju. Na sodni klopi je pristal, ker je 28. septembra lani pijan povzročil prometno nesrečo blizu svojega bivališča; zbil je Leonarda R. P. (44), ki je hodil ob cesti in umrl na kraju prometne nesreče. Za volan svojega mercedesa po nesreči ni več sedel. FOTO: Hajdi Karakaš Jakubin/Jutarnji List Svetin...