Darujejo lase za male bolnike

Tudi mala Mija se je razveselila pozornosti britanskega sklada. FOTO: Boštjan Fon

Tudi sama si jih bo skrajšala

18 centimetrov morajo biti vsaj dolgi lasje.

Kmalu nova pošiljka Dve lasulji iz naravnih las sta za dve naši junakinji iz 3. nadstropja prispeli v oktobru, trenutno se dogovarjajo za novo pošiljko. Za eno lasuljo je potrebnih trinajst čopov, torej se mora trinajst posameznikov odpovedati svojim lasem.

Pred časom je Radovljičankašokirana izvedela, da je njen 14-letni sinhudo zbolel. Nujno sta morala na Onkološki inštitut v Ljubljano: »Obolel je za rakom na treh predelih. Diagnozo so mu postavili oktobra lani in sledilo je zdravljenje, tudi s kemoterapijo. V kratkem Žana-Luko čaka že tretji sklop. Ob tem je bil ob lase.«Šlibarjeva je že sama prestala podobno izkušnjo. »Toda ob začetku sinovega zdravljenja sem stopila v popolnoma drug svet,« pove. »Srečala sem kopico prijetnih mladostnikov in ob njih starše, ki smo polni negotovosti. Pridružila sem se Društvu staršev otrok, zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku, s simpatičnim imenom Junaki 3. nadstropja. V okviru tega se je sestavila še zasebna skupina, kjer si med seboj pomagamo z nasveti in si zaupamo marsikaj, kar je mimo zdravljenja. Zanimivo pri vsem tem je, da nas je trideset ali več, a se osebno sploh še nismo spoznali. Nismo si stisnili rok, vendar smo zaupniki, prijatelji in si pripravljeni pomagati, kot le zmoremo.«Anja je na spletnem mestu objavila poziv: »Ker sva se z otrokom znašla na onkološkem oddelku in ker spoznavava ta svet, nam vsem skupaj na oddelku veliko stvari, ki so nam bile prej nekako nepomembne, pridejo prav. Ker punčke in punce ostanejo brez las, uniči jih kemoterapija, in da lažje prebrodijo to, lahko darujete svoje. Če ste za dobro delo, mi pišite in usmerila vas bom doin, ki to delata. Moj otrok sicer lasulje ne potrebuje, jih pa njegove sotrpinke.« In dodaja: »Ne se ustrašiti naših slik, to je le del tega. Če boste moj zapis samo delili, boste veliko pomagali in pokazali dobro voljo za vsaj nekaj punc, ki bi imele samo laske.« Nato pa zaključi: »Moji lasje defenitivno gredo v ta namen.«Šlibarjeva pravi, da bo še malce počakala, nato pa si bo postrigla dolge lase, ki jih ima že vse življenje. »Za podporo Žanu-Luki so se ostrigli njegov očka in dva prijatelja, moje dolge lase pa bova s sinom podarila za prijazen namen. Treba je iti do frizerja, ki striženje pravilno opravi in odstrižene lase pravilno spne ter pripravi za uporabo za lasuljo.«»Ko je za levkemijo predlani zbolela moja 8-letna hči, je sestrična Nina, ki vodi frizerski salon NH Avenue v Ljubljani, razmišljala, kako bi pomagala, naredila nekaj dobrega, tako zanjo kot za druge,« je povedala Brigita Smrekar, lastnica Frizerskega studia 3ka iz Domžal: »Da, obe sva frizerki in Nina je začela zbirati lase tako, da je tisti, ki je imel primerne in se je želel ostriči, pri njej imel brezplačno storitev. V tem času sem poiskala kontakt z organizacijo The Little Princess Trust iz Hereforda v Angliji, kjer izdelujejo lasulje za te potrebe. Po dogovoru bi morali priti oktobra lani v Slovenijo, a žal zaradi epidemije to ni bilo možno. Vendar v dogovoru s starši, ki želijo lasuljo za svojega otroka, to izdelajo in jo pošljejo nazaj k nam.« Sklad, ki je prejemnik nagrade britanske kraljice, jo izdela popolnoma brezplačno.»Lasje morajo meriti 18 centimetrov, še bolje je, če so daljši, saj je ta dolžina primerna za lasulje, ki imajo krajše lase. Pred striženjem morajo biti umiti s šamponom, a brez dodanega balzama. Spne se jih v čopke in nato odreže. Primerni so lasje brez kakšnih norih barv, seveda je dobro, da niso poškodovani. Postopek striženja za namen predelave v lasuljo ni preveč zapleten, saj ga obvlada vsak frizer,« razloži Smrekarjeva in dodaja, da jih zbira njena sestrična Nina v Ljubljani.