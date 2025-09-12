Darsova plužna vozila na Vranskem tekmujejo v spretnosti

Na ploščadi Avtocestne baze Vransko so danes pripravili tekmovanje plužnih enot družbe Dars v spretnosti manevriranja. Kot je medijem povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, na tekmovanju dokazujejo pripravljenost voznikov na zimsko sezono, izbrali pa bodo tudi udeležence svetovnega prvenstva.

Današnji zmagovalec se bo namreč pridružil dvema lanskima na svetovnem prvenstvu, ki bo marca prihodnje leto v francoskem Chamberyju. Drugo- in tretjeuvrščeni bosta spremljevalna člana ekipe. Tekmovanja se udeležuje 27 voznikov.

Na poligonu za tekmovanje je postavljenih 11 točk z različnimi zahtevnostmi. Tekmovalci so se pripravljali 10 dni.

Glede lanske zime je Ribič ocenil, da je bila to prva zimska sezona, ki jih ni presenetila, uspešno so jo tudi zaključili. Nadeja se, da bo tako tudi letos.

Po njegovih besedah imajo največ težav z nediscipliniranimi vozniki tovornih vozil, ki pridejo na zasnežene ceste z letnimi gumami in obtičijo. Mimo takšnih vozil je potem težko plužiti in posledično prihaja do zastojev v prometu.