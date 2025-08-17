DELA

Dars zvečer za sto dni zapira to pomembno slovensko cesto

Zapira se odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

STA, M. U.
17.08.2025 ob 09:37
STA, M. U.
Zaradi del bodo drevi za ves promet zaprli odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici. Popolna zapora bo trajala sto dni, promet bo v tem času preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, napoveduje Dars. Vozila v tranzitu bodo morala pot proti Italiji nadaljevati prek mejnega prehoda Fernetiči.

Popolna zapora predvidoma po 22. uri

Popolno zaporo na vipavski hitri cesti v smeri proti Novi Gorici bodo vzpostavili predvidoma po 22. uri. V nasprotni smeri - proti Razdrtemu - bo promet ves čas zapore potekal nemoteno po obeh pasovih hitre ceste.

Zaradi zapore bodo promet v smeri iz Razdrtega proti Vipavi preusmerili na vzporedno regionalno cesto. Vozila, namenjena proti Vipavi, bodo tako na priključku Razdrto zavila na regionalno cesto Razdrto - Manče - Vipava, po kateri bodo vozila do priključka Vipava, kjer se bodo znova vključila na hitro cesto.

To bo veljalo le za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Medtem bodo tovorna vozila v tranzitu, namenjena proti mejnemu prehodu Vrtojba, na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto s tablami preusmerjali na mednarodni mejni prehod Fernetiči.

Popolna zapora bo ostala predvidoma do 25. novembra, pričakujejo na Darsu.

 

