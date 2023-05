Dars prepričal vlado: danes bodo odločali o novih cenah vinjet

Vlada naj bi na četrtkovi seji potrdila podražitev elektronskih vinjet, poročajo v Odmevih. O 6,8 odstotni podražitvi vinjet smo poročali že pred dnevi, ko so na Dars potrdili, da so predlog o dvigu cen poslali na ministrstvo za infrastrukturo.

To pomeni, da se bo cene letne elektronske vinjete za osebna vozila dvignila s 110 na 117 evrov, mesečne tedenske s 30 na 32 evrov, cena tedenske pa s 15 na 16 evrov. Za motorje se bo letna vinjeta podražila s 55 evrov za slabe štiri evre, polletna s 30 evrov za dva evra in tedenska za pol evra na osem evrov. Za kombije pa bi se letna vinjeta podražila z 220 evrov na 235 evrov, mesečna s 60 na 64 evrov ter tedenska s 30 na 32 evrov.

Zakaj podražitev?

V Darsu so si povišanje cen vinjet želeli že več let. Z dvigom bi po njihovo lažje pokrivali stroške investicij. Trenutno sta največja projekta izgradnja druge cevi predora Karavanke in tretja razvojna os.