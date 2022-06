Dars opozarja na pojav lažnih spletnih strani za prodajo e-vinjet

Dars opozarja, da se pojavljajo lažne spletne strani za prodajo e-vinjet. Zato poudarja, da je slovenske e-vinjete uradno in skladno z zakonodajo mogoče kupiti samo prek uradne spletne strani Darsa. Ta je sicer do konca aprila prodal 2,45 milijona vinjet z letnico 2022, kar je več kot lani in tudi več kot predlani v primerljivem obdobju, poroča STA.

Visoka provizija brez zagotovila o nakupu

Na Darsu opažajo, da se je na spletu pojavilo več neuradnih spletnih strani, na katerih razni ponudniki nepooblaščeno prodajajo slovenske e-vinjete za uporabo slovenskih avtocest in hitrih cest. »Ponudniki strankam za nakup zaračunajo visoko provizijo, pri čemer kupec nima zagotovila, da je bila e-vinjeta dejansko kreirana v našem centralnem sistemu. Kljub nakupu lahko stranka ostane brez veljavne vinjete. To pomeni, da se stranka ob vstopu na naše avtocestno omrežje lahko znajde v prekršku in dobi kazen, kljub temu da je e-vinjeto takšnemu ponudniku plačala,« so sporočili z Darsa.

Ob tem poudarjajo, da je slovenske e-vinjete uradno in skladno z zakonodajo mogoče kupiti samo prek njihove uradne spletne strani. »Vsi ostali ponudniki, ki nudijo nakup slovenske e-vinjete prek svojih spletnih strani, to počnejo brez naše privolitve in z njimi nimamo sklenjene pogodbe o prodaji e-vinjet,« so še poudarili na Darsu.

Povečana prodaja vinjet

Dars je od 1. decembra lani do 30. aprila letos prodal 2.458.400 vseh vinjet z letnico 2022. To je več kot v primerljivih dveh preteklih obdobjih, ko je v enakem obdobju prodal 1.641.480 vinjet z letnico 2021 in 1.892.640 vinjet z letnico 2020, kažejo podatki, ki so jih z Darsa posredovali za STA. Glede na pretekli dve primerljivi obdobji se je letos povečala prodaja vseh vrst vinjet. Pri tem se je v primerjavi z lanskimi podatki najbolj povečala prodaja mesečnih vinjet, v primerjavi s predlanskimi podatki pa prodaja polletnih vinjet.

Zvišale so se tudi vrednosti prodanih vinjet. Ta je v obdobju od 1. decembra lani do 30. aprila letos znašala 109,71 milijona evrov in je za 20,56 milijona evrov višja kot v primerljivem obdobju leto prej. To je hkrati tudi za 11,78 milijona evrov več v primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. aprila 2020 ter za 0,17 milijona evrov več v primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1. decembra 2018 do 30. aprila 2019.