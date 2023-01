Dars opozarja na e-vinjete: shranite potrdilo o nakupu

Februarja bo po podatkih Darsa poteklo približno 542.000 letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Uporabnike opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj bodo pozorni na pravilnost podatkov. Na podlagi enoletnih izkušenj z delovanjem sistema ugotavljajo, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila.

Uporabniki naj bodo pri nakupu pozorni na pravilnost podatkov ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v spletni trgovini ali bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem vnesel prodajalec. Pozorni naj bodo na registrsko označbo, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti, so dodali.

Uporabnike, ki bodo kupovali e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu, pozivajo, naj po nakupu shranijo potrdilo o nakupu in na njem še enkrat pozorno preverijo vse podatke. Uporabnikom sicer priporočajo nakup v Darsovi spletni trgovini, saj bodo na ta način prejeli potrdilo o nakupu na svoj elektronski naslov oziroma neposredno v svoj e-vinjetni račun. Registrirani uporabniki se bodo lahko v svojem računu naročili na obveščanje o poteku veljavnosti e-vinjete, obvestilo bodo prejeli po elektronski pošti ali prek sporočila SMS.