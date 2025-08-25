VSAKODNEVNI ZASTOJI

Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Mirnega dne letos na primorski avtocesti ni bilo. Najhujša zastoja so letos zabeležili 1. in 2. avgusta.
Fotografija: Nastaja zastoj. FOTO: Dars
Odpri galerijo
Nastaja zastoj. FOTO: Dars

N. Č.
25.08.2025 ob 12:15
N. Č.
25.08.2025 ob 12:15

Poslušajte

Čas branja: 1:52 min.

Ko smo dnevno opazovali gnečo na primorski avtocesti, smo se vprašali: ali je bil sploh kak dan, ko je bilo mogoče proti morju ali Ljubljani zapeljati brez čakanja? Odgovor Darsa je jasen kot beli dan – ne, niti en dan julija in avgusta ni minil brez zastojev.

Na Darsu so nam potrdili, da je bila cesta proti morju in nazaj letos neprestano polna. Kolone so se vile dan za dnem, dopustniki pa so pogosto obtičali v dolgih čakalnih vrstah.

Ko smo jih vprašali, kolikšen je bil povprečen dnevni zamik potovanja, so skomignili z rameni: natančnih podatkov nimajo. To pomeni, da uradno ne vemo, koliko ur so vozniki dnevno izgubili na poti, jasno pa je, da so bila čakanja stalnica.

Najhujša zastoja so letos zabeležili 1. in 2. avgusta 2025, in sicer na odseku med Razdrtim in Brezovico. Glavni razlog? Preprosto preveč avtomobilov. Vmes so se zgodile tudi manjše prometne nesreče, a gostota prometa je bila tista, ki je avtocesto spremenila v parkirišče.

Še slabše kot lani

Če je kdo upal, da bo letos bolje kot lani, temu ne moremo pritrditi. Na Darsu priznavajo, da je bilo stanje slabše: v povprečju so bili zastoji vsak dan daljši za 17 minut – torej približno 8,5 minute v eno in 8,5 minute v drugo smer.

Kolikšen del zastojev povzročijo nesreče, uradnih podatkov nimajo, a kot pravijo, je največji krivec za potovanje po polžje in poigravanje s potrpežljivostjo voznikov prevelika gostota prometa.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Dars zastoji primorska avtocesta

Priporočamo

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.