Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Ko smo dnevno opazovali gnečo na primorski avtocesti, smo se vprašali: ali je bil sploh kak dan, ko je bilo mogoče proti morju ali Ljubljani zapeljati brez čakanja? Odgovor Darsa je jasen kot beli dan – ne, niti en dan julija in avgusta ni minil brez zastojev.

Na Darsu so nam potrdili, da je bila cesta proti morju in nazaj letos neprestano polna. Kolone so se vile dan za dnem, dopustniki pa so pogosto obtičali v dolgih čakalnih vrstah.

Ko smo jih vprašali, kolikšen je bil povprečen dnevni zamik potovanja, so skomignili z rameni: natančnih podatkov nimajo. To pomeni, da uradno ne vemo, koliko ur so vozniki dnevno izgubili na poti, jasno pa je, da so bila čakanja stalnica.

Najhujša zastoja so letos zabeležili 1. in 2. avgusta 2025, in sicer na odseku med Razdrtim in Brezovico. Glavni razlog? Preprosto preveč avtomobilov. Vmes so se zgodile tudi manjše prometne nesreče, a gostota prometa je bila tista, ki je avtocesto spremenila v parkirišče.

Še slabše kot lani

Če je kdo upal, da bo letos bolje kot lani, temu ne moremo pritrditi. Na Darsu priznavajo, da je bilo stanje slabše: v povprečju so bili zastoji vsak dan daljši za 17 minut – torej približno 8,5 minute v eno in 8,5 minute v drugo smer.

Kolikšen del zastojev povzročijo nesreče, uradnih podatkov nimajo, a kot pravijo, je največji krivec za potovanje po polžje in poigravanje s potrpežljivostjo voznikov prevelika gostota prometa.