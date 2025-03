Darku Kuzmiču bi po deložaciji spet rušili: »Ne morem več mirno zaspati, z živci sem čisto na koncu ...«

Dobrih 11 let po krivični deložaciji Darka Kuzmiča iz njegovega edinega doma na obrežju Bohinjskega jezera je nekdanji hišnik in vodja prenove nekdanjega Mladinskega doma Bohinj, zdaj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), spet na robu obupa. Od Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Bled, Bohinj in Železniki je nedavno prejel odločbo, da mora porušiti ograjo in leseni kozolček, ki si ju je postavil ob svojem skromnem domku na planini Goreljek na Pokljuki, češ da nista postavljena skladno z Občinskim prostorskim načrtom (OPN). ProstovoljecDarko Kuzmič je bil v času rajnk...