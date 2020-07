Darko, Samo in Tadej zažigali pred Mladinskim centrom

Trojica je navdušila staro in mlado. FOTO: Oste Bakal

Oo upoštevanju navodil NIJZ, povezanih s koronaviusom, se je pred Mladinskim centrom Gornja Radgona začelo Radgonsko poletje 2020. Prav ob začetku še enega velikega kulturnega dogodka v mestu penine in sejmov, festivala CestArt 2020, ki poteka na številnih lokacijah po mestu in celo na drugi strani Mure, v sosednji Avstriji, je uvodni koncert pripadel koncertnemu triciklu – kantavtorjemin, ki so navdušili množice obiskovalcev. Po pozdravnem nagovoru radgonskega županaje najprej na oder stopil domačin iz Gornje Radgone Darko Horvat, drugi je bil na vrsti Prlek iz Velike Nedelje Tadej Vesenjak, tretji pa še en Prlek, Ljutomerčan Samo Budna. Vsi trije so posamično zažigali in razgalili mnoga srca mladih in malo manj mladih, ki očitno pogrešajo tovrstno glasbo in sploh glasbene dogodke. Ob koncu uradnega dela večera, ki je trajal skoraj do polnoči, so vsi trije kantavtorji skupaj zaigrali in zapeli še skladbi Moje mesto Radgona in Rdeče oči. In čeprav se je koncert uradno končal, druženja in zabave še ni bilo konec.Da ljudje po več mesecev trajajoči epidemiji covida-19 pogrešajo koncertne dogodke, se je ob pogledu na številno množico, v kateri so bili obiskovalci s širšega pomurskega in štajerskega območja ter iz sosednje Avstrije, potrdilo tudi ob dejstvu, da sta celotno dogajanje snemali celo dve avstrijski televiziji, na prizorišču pa so bili tudi novinarji in fotoreporterji nekaterih drugih elektronskih in tiskanih medijev iz sosednje Avstrije. Ob tem, da so posneli dogajanje na večdnevnem festivalu CestArt, ki poteka na različnih prizoriščih, so bili avstrijski kolegi navdušeni nad pisanim dogajanjem v tako majhnem mestu, kot je Gornja Radgona. Ob vsem tem je pričakovati, da bodo tudi preostali koncerti iz cikla Radgonsko poletje 2020, ki bodo potekali ob petkih ob 20. uri in trajali do 21. avgusta, dobro obiskani. Zagotovo bo na koncertih vsakdo našel nekaj zase. Organizatorjem iz Mladinskega centra GR in Zavoda Kultprotur je pred mladinski center na Trgu svobode v Gornji Radgoni uspelo pritegniti impresiven seznam izvajalcev, ki se jih ne bi sramovali niti v veliko večjih mestih. Poleg omenjene trojice bodo na oder stopili še Martin Ramoveš Band, Happy Vibe,, Samuel Blues & Miha Erič, Prismojeni profesorji bluesa,in pred tem še PAKNAP, Poletni akustični koncert na prostem terin Marko banda.