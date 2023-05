Darko je doslej daroval 70 litrov krvi

60-letni Darko Ajdič iz Češenc pri Mirni Peči je v četrtek z nasmehom na ustih vstopil v prostore Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, imel pa je dober razlog za zadovoljstvo. Tega jutra je življenjsko pomembno tekočino daroval že 140-krat, kar pomeni, da je v 43 letih, kar je krvodajalec, daroval že 70 litrov krvi! Pravi, da se s številkami ne ukvarja, temu humanemu poslanstvu se je zapisal zato, ker se zaveda, kako nenadomestljiva je kri, in je to najlepši način, da lahko pomagaš človeku, ki potrebuje pomoč, sicer pa nikoli ne vemo, kdaj se bomo sami znašli v situaciji, ko bomo potrebovali kri.

Tudi sam jo je potreboval

Temu poslanstvu se je zapisal leta 1979, ko je kri prvič daroval kot dijak poklicne šole, in sicer takoj, ko je dopolnil 18 let. »Takrat smo s sošolci šli na odvzem predvsem zato, da smo imeli prost dan,« se z nasmehom spomni svoje mladosti in začetkov darovanja krvi, a krvodajalstvo je zanj kmalu postala rutina in nuja. V vseh teh letih je krvodajalstvo prekinil le za dve leti in pol, ker si je poškodoval roko, je pa takrat tudi sam potreboval dragoceno življenjsko tekočino. K temu je pritegnil precej sodelavcev iz Revoza, kjer je delal, je pa od septembra lani v pokoju. Ni sicer (še) povsem tipičen upokojenec, da bi že zdaj tarnal, da nima časa: »Časa je dovolj, le vzeti si ga je treba in pravilno razporediti. Res pa je tudi to, da dela doma nikoli ne zmanjka.« Tako rad pomaga sinu pri delih v vinogradu, z ženo urejata vrt in okolico doma, drži pa se tudi načela, da je zdrav duh v zdravem telesu, zato si kak prost trenutek utrga tudi za rekreacijo, najraje kolesari, pozimi pa smuča.

Da je številka darovanj krvi, ki jo je dosegel Ajdič, res nekaj posebnega, govori že podatek o jubilantih na območju OZRKS Novo mesto. Kot je povedala predsednica novomeškega združenja Danica Novak Malnar, je Darko Ajdič drugi v zadnjem desetletju, ki je 140-krat daroval kri, zgolj štirje pa so v tem času imeli višji jubilejni odvzem. Absolutni rekorder je Matjaž Šinkovc iz Šmihela v Novem mestu, ki je kri daroval kar 190-krat! Darku Ajdiču so v četrtek poleg predsednice čestitali še Jelka Anžlin iz KORK Mirna Peč in zdravnica Mojca Šimc.

Za jubilejni odvzem so mu čestitale Jelka Anžlin iz KORK Mirna Peč, zdravnica Mojca Šimc in predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar.