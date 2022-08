Darja pela zlatoporočencema (FOTO)

Na Smrekarjevi domačiji v Grobišču pri Prestranku, kjer sta leta 2015 kmetijo z ekološko rejo cikaste pasme govedi in krškopoljskih prašičev ter oddajo apartmajev začela Melita in Boštjan Stegel, lani pa jo je prevzela mlada prevzemnica, 21-letna hčerka Zala, sta Marta in Milan Klun iz Divače v krogu družine, svojcev in prijateljev praznovala 50 let zakonske zveze.

Alenka Štrucl Dovgan izroča darilo.

Kot 19. avgusta 1972, ko sta si obljubila večno zvestobo na gradu v Kromberku, sta se tudi tokrat na slavje popeljala s fiatom 1100 R iz leta 1969. Na slovesnosti jima je med drugimi čestitala divaška županja Alenka Štrucl Dovgan, pred katero sta čila in mladostna zlatoporočenca potrdila svojo zvezo na še mnoga skupna leta in si izmenjala poročna prstana, ter jima izročila darilo. Ob kulinaričnih dobrotah, glasbi letošnjega evropskega podprvaka na diatonični harmoniki v Atimisu Marka Vatovca so ob sladki torti nazdravili z Vinakrasovo teranovo penino. Kot posebno presenečenje je v goste prišla priljubljena pevka in voditeljica Slovenskega pozdrava Darja Gajšek, saj sta Marta in Milan velika ljubitelja glasbe.

Znana gostinca

Ob torti z otrokoma in vnuki.

V zakonu sta se jima rodila hčerka Tanja ter sin Matej. V Divači sta si s pridnimi rokami in tudi odrekanjem zgradila dom. Leta 1989 sta v kraškem velbanem ambientu odprla gostilno Klunov hram v Divači in jo vodila do upokojitve.

Praznovanje ni minilo brez Slakove pesmi Čebelar, ki jo je na harmoniko zaigrala Darja Gajšek.

Zlatoporočenca se veselita, ko se razširjena družina z Matejem, Tanjo z Mirom ter vnukinjo Evo in vnukoma Vitjanom in Tejem zbere za veliko mizo v Divači, da jih lahko razvajata z domačimi dobrotami.

Pravita, da je vodilo njunega zakona ljubezen, medsebojno spoštovanje in pomoč. Ob upoštevanju še marsikaterih življenjskih univerzalnih dobrot sta složno, z roko v roki in ramo ob rami prehodila obdobje, dolgo pol stoletja. Čeprav jima ni bilo vedno z rožicami poslano, sta vztrajala, se ljubila in spoštovala. Zdaj sta člana divaškega in sežanskega društva upokojencev ter domačega čebelarskega društva.

Priljubljena Darja Gajšek jima je prepevala.

Ljubita Brkine in neokrnjeno naravo, kamor se znova in znova rada vračata, da se nadihata svežega zraka, se sprostita in pridelata domačo zelenjavo. Pred 10 leti sta postala čebelarja, in prav čebelarjenje jima prinese veliko zadovoljstvo in notranji mir. Za čebelarjenje sta navdušila tudi hčerko Tanjo z možem Mirom, ki sta si dom ustvarila v Ljubljani in jima priskočita na pomoč, ko jima čas dopušča. Zlatoporočno slavje tako ni minilo brez čebeljih dobrot. Kozarček medu, ki sta ga obogatila z žlahtno kombinacijo z zlatom, je bil izvirno in prisrčno darilo, s katerim sta ob konfetih razveselila številne svate. Praznovanje seveda ni minilo brez Slakove pesmi Čebelar, ki jo je na harmoniko zaigrala Gajškova.