Darilo za Rajkov 60. rojstni dan

Medtem ko Irena dela na njivi, mož kuha kosilo.

Tokratni nagradni paket osvežilnih pijač, dobrot in poletnih uporabnih izdelkov pripadainiz Postojne. »Seveda bomo doma. Kam pa naj bi šli v tej vročini. Le počasi vozite in pridite kadar koli,« nas je Rajko povabil k sebi, ko smo mu sporočili, da je bil prav on izžreban v akciji Poletje s Slovenskimi novicami.Živita v petem nadstropju bloka, od koder je lep razgled na Postojno. »Žal pa naši bloki nimajo dvigala. Zgradili so jih po načelu 1 plus 4 nadstropja, da ga po zakonu ni bilo treba vgraditi.« A se nista nikoli pritoževala: »Nekako se navadiš, hkrati pa smo vsak dan starejši in po malem tudi bolehni, in bo problem.« Do vrha smo se resda malce zadihali, a hujšega ni bilo. »Namesto fitnesa,« se je pošalila Irena.Njuna poklicna pot je zanimiva. Irena je natakarica in Rajko kuhar. Spoznala sta se v hotelu Jama, kjer sta začela svoji karieri. »Potem pa so prišli otroci in zaradi dopoldanskega in popoldanskega urnika nisva imela varstva zanje, zato sem se prekvalificirala. Delala sem kot sobarica in nazadnje tudi čistilka. Nekaj let pred upokojitvijo bi lahko šla nazaj v strežbo, a sem ocenila, da to ne bi šlo. Veste, z leti pozabiš tuji jezik in nisi več mlad.«Med pogovorom smo zložili na mizo vse dobrote paketa Poletje s Slovenskimi novicami, ki vsebuje vsakega nekaj: ledeni čaj Fresh z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. – Teekanne, plastenke svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 steklenic limonade Dana.V priloženem nahrbtniku sta našla začimbe Kotanyi. »No, pa bo nekaj zate,« se je zasmejala Irena in pogledala moža, profesionalnega kuharja, ki prav dobro ve, kaj so začimbe. Se še niste naveličali kuhanja in peke, smo ga vprašali. »Niti ne. Zdaj sem v pokoju in ni tiste prisile, zato doma brez težav kaj pripravim. Tudi sicer sem rad kuhal. Ni mi bilo težko delati.« Postojna je zaradi jame in Predjamskega gradu od nekdaj turistično mesto, zato je pripravljal jedi tudi za tujce. »Nemci so bolj vajeni zrezkov, raje imajo kakšno kračo. Za Italijane smo pripravljali njoke.«Mešana začimba za žar, začimbna mešanica za čevapčiče, dimljena sol, jabolčni čips ... in še kaj bi se našlo med začimbami. Razveselila sta se tudi bona za 20 evrov za Meso Kamnik – Anton, ki ga bosta lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic. Prejela sta še zvočnik JBL GO2, majhen vodoodporen in trpežen bluetooth zvočnik z odličnim zvokom, ki deluje tudi na dežju.Irena in Rajko v Slovenskih novicah prebereta vse. »Ne vem, zakaj, ampak jaz jih začnem listati od zadaj. Preberem tako rekoč vse,« pove Rajko. Irena pa je že imela srečno roko v naših akcijah: »V eni izmed vaših nagradnih iger sem že zadela paket. Zdaj sem drugič srečna dobitnica.«Zakonca imata njivo, ki jo pridno obdelujeta. »Tam pridelamo vso zelenjavo. Običajno se zgodaj zjutraj odpravim tja, Rajko pa medtem pripravi kosilo. Dela imava tudi zdaj dovolj,« pove Irena, medtem ko v drugem predalu hladilnega nahrbtnika odkrije pribor za piknik s krožniki in skodelicami. Kot nalašč za zabavo ob 60. rojstnem dnevu, ki ga bo Rajko praznoval še ta mesec.