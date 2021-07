Darilni paket kot naročen pred odhodom na dopust

Če me že kličete, je jasno, da je naša to naštimala.

Pogled v nahrbtnik Novic ga je razveselil.

Če ne bi bilo nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, se najverjetneje nikoli ne bi odpravili na prijeten izlet – na ogled podpohorskega dela naše dežele med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Tako pa nam je obisk čudovite vasice Raskovec nedaleč od Oplotnice, z manj kot 70 dušami, omogočil, ki mu je sreča namenila darila naših poslovnih partnerjev. Pravzaprav je za to zaslužna njegova žena, ki je izpolnila in poslala kuponček. »Moram priznati, da nisem bil seznanjen, a če me že kličete, je jasno, da je naša to naštimala. Moja ženarada izpolnjuje kupončke in jih pošilja na imena otrok,ali, ter tudi na svoje ali moje ime. In zdaj sem jaz imel veliko sreče, saj še nikoli nisem bil deležen tako lepe nagrade,« nam je že ob klicu veselo razlagal Boštjan, sicer podjetnik, ki se ukvarja z roletarstvom.Ob obisku dela naše države, kjer je vse videti kot malo večji hribček, z veliko zelenja, gozdov, njiv, sadovnjakov in pašnikov, nam je nagrajenec razlagal, da sicer ima veliko dela, saj mnogi naročajo izdelovanje rolet ali žaluzij, toda vsako jutro, pred odhodom na teren, ima posebno obveznost. »Že pri prvi jutranji kavi moram vsaj prelistati priljubljene Slovenske novice, na katere smo naročeni že veliko let. Če se mi nikamor ne mudi, jih v celoti preberem, če pa moram na teren, nadaljujem branje, ko se vrnem, pri poznem kosilu,« pravi Boštjan in dodaja, da redko dobi kakšno nagrado, tokrat pa je bila največja.»To je čudovito darilo, kajti vse so koristne stvari, dejansko zanimiv paket, kjer je vse uporabno. Ravnokar se odpravljamo na dopust in tukaj je kar nekaj zadev za na plažo, ko se vrnemo, pa načrtujemo malo večji družinski piknik, kjer bodo v celoti dobrodošli napitki ter tudi začimbe in druge reči za peko na žaru, kar je moja specialnost,« z nasmehom pove Boštjan ob pogledu, kaj vse je natlačeno v nahrbtniku Slovenskih novic, ki jih bodo v Raskovcu, kjer Podgrajškovi končujejo novo hišo, še naprej brali.