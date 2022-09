Darila Mihaelom in Mihaelam

Na god svetega Mihaela so ob Centru domače in umetnostne obrti v središču Veržeja priredili rokodelski Miholov sejem. Organizatorja, občina Veržej in Zavod Marianum, tako poskušata promovirati rokodelsko dejavnost, lokalno kulinariko in dejavnosti posameznih društev.

Predstavil se je tudi Rokodelski center DUO Veržej.

Na svoj račun so seveda prišli godovniki Mihci, Mihaele, Miholi, tem so predstavniki Term Banovci izročili spominska darila. Predstavilo se je kar 48 razstavljavcev iz Pomurja in in drugih krajev Slovenije, večinoma z izdelki iz naravnih materialov in pridobljenim certifikatom Art&Craft.

Župan Slavko Petovar in direktor Zavoda Marianum Veržej salezijanec Blaž Cuderman sta njim in obiskovalcem, ki jih kljub dežju ni manjkalo, zaželela dobre kupčije in obilico dobre volje.