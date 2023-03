Daril in priznanj nimajo več kje hraniti (FOTO)

»Ničkolikokrat sem ponosno oznanila, da je bilo naše društvo ustanovljeno na prelomu tisočletja, leta 2000, dve leti pozneje pa se nam je pridružila pevska skupina Vesele Ribničanke, ki jo danes sestavlja 20 žena. Naši poslanstvi se tako prepletata, saj hkrati pojemo in se družino. Od tod tudi kitica naše himne, da 'v društvo smo se vključile, da skupaj bi ustvarjale za dušo in srce',« je ob sklepnem dejanju pevske dvajsetletnice, ki so jo pred kratkim proslavile s številnimi gosti, sorodnimi dušami, s katerimi so v vseh teh letih tkali prijateljske vezi, povedala predsednica Društva podeželskih žena (DPŽ) Ribnica Marinka Vesel.

Trio Hozen, glasba za vsa ušesa.

Fantje z vasi pojejo, Marko Vrabič brenka na kitaro.

Slavljenke!

Gosti so bili: Trio Viola, Klub harmonikarjev Urška, Folklorna skupina Lončki, Mladinski pevski zbor Ribnica, Nonet Vitra, Folklorna skupine Grmada, Humorist Metod Jaklič, Šedrški tamburaši, MPZ Trnovo, Ljudske pevke čebelice, Fantje z vasi iz Šentjerneja, Fantovska skupina Matic iz Vodic, Klub prleških babic z Lotomerskimi tamburaši in kvartetom Jeruzalem ter seveda Vesele Ribničanke s citrarko Tanjo Zalokar.

Polna dvorana

»Okoli 200 se nas je zbralo, polna je bila prav tako dvorana TV Partizana. Prešeren večer je za nami, večer ljudskih pesmi, narečnih besed in izvirnega humorja,« je opisala vzdušje na odru, ki so ga z dolgotrajnim ploskanjem podpihovali obiskovalci. V tem ritmu se je po končanem uradnem delu koncerta večina nastopajočih prepustila družabnemu snidenju, s petjem, humornimi vložki, pogovorom ..., na koncu pa še z rezanjem velike praznične torte in željo, da se v teh letih stkana prijateljstva še naprej ohranjajo.

Matici so žgali s tisto o Mačku.

»Nobenemu se nikamor ne mudi. Se pravi, vzdušje je ta pravo. Ko pevske duše glave denejo v kup, drugače niti ne more biti,« je ritem ljudskim pevcem Vaški fantje iz Šentjerneja dajal Marko Vrabič, doma iz Maribora, ki že več let kot član zasedbe Trio Hozen igra s sestrama Nejo, profesorico glasbe, ki poučuje na OŠ v Litiji in vrhunsko igra tako frajtonarico kot tudi klavirsko harmoniko, in Lenčo Debeljak iz Praproč pri Ortneku, študentko glasbene pedagogike v Mariboru in konservatorija v Gradcu.

V društvo smo se vključile, da skupaj bi ustvarjale za dušo in srce.

»Prav luštno je bilo v tej suhorobarski deželi. Povabilu smo se brez oklevanja odzvali in se še bomo. Že 17 let prepevamo sakralne, narodno-zabavne, ljudske, črnske duhovne in dalmatinske pesmi. Tudi na nedeljskih mašah se pojavljamo. Skratka, imamo zelo širok repertoar. Po srcu in duši smo glasbeniki. In taki bomo tudi ostali,« ne dvomi Andrej Čuk, član MPZ Matici iz Vodic.

Nastopale kljub omejitvam

V zadnjih dveh letih so slavljenke kljub omejitvam nastopale, še posebno letos, saj so prepevale na srečanju ljudskih pevcev v Pivki, pekle in nastopale na dogodku Društva vinarjev Rez trte, zapele z ribniškimi upokojenci v Izoli, zapele v gradu na Kulturni promenadi, s petjem in kmečko malico bodrile brške kosce na Bregu, ob zvokih harmonike članice Danijele Gruden so zapele novo pesem Najlepše je v Ribnici na srečanju ljudskih skupin v Predgradu, katere besedilo je za predstavitev Ribnice in pevk Veselih Ribničank napisala ravno Marinka Vesel. Krona pa je bila izdaja pesmarice, druge CD-plošče in knjige o pevkah Veselih Ribničankah.

Pojejo tudi ob košnji.

Po zadnjem jubileju, ki je bil organizacijsko največji doslej, pa si vsaj za kratek čas želijo malo počitka. Ena izmed želja, ki so bile nakazane, je tudi to, da bi imelo društvo svoje lastne prostore – ti naj bi bili v medgeneracijskem centru –, saj se je v tem času nabralo toliko priznanj, zahval in daril, da jih preprosto nimajo več kje shranjevati. »Pri meni doma res ne,« je pritrdila Marinka, ki je skupaj s svojimi »sotrpinkami« tudi za ta dogodek nekaj dni prej pripravljala gastronomske dobrote vseh vrst, izključno po receptih prednic. Prazni krožniki in skodele so bili najboljše poplačilo za vloženi trud.