Malodane vsakdo med nami dobro pozna blagodejne vplive gozda. Že po krajšem sprehodu po njem se vrnemo kot prerojeni in razbremenjeni skrbi. A medtem ko gre pri nas za individualno dejavnost, ki sicer zaradi množičnosti že pušča negativne posledice, gozd v tujini že dolgo vidijo kot okolje, v katerem razvijajo zdravilne in terapevtske turistične produkte. Na Japonskem, denimo, desetletja izvajajo gozdne kopeli ali terapije, ki so del njihovega koncepta občudovanja gozda, imenovanega šinrin joku, v Nemčiji, na Kitajskem in v ZDA pa snujejo nove in nove gozdne poti in odpirajo zdravilne gozdove...