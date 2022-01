Danijel Bešič Loredan namočil Alenko Bratušek: odzvala se je takole

»Takrat je do mene prišla informacija, da je takratna predsednica vlade Alenka Bratušek za vsako ceno rekla: 'Dajte Breclja in Bešiča utišati, to je nesprejemljivo, kar se dogaja,'« je dogajanje v letu 2013 razkril slovenski ortoped Danijel Bešič Loredan, ko je gostoval v oddaji Ena na ena pri Urošu Slaku. Na to temo se je zdaj oglasila Alenka Bratušek in prek twitterja javnosti sporočila odgovor, ki ga je naslovila Dejstva, ne govorice (nelektorirano):

»Gospoda Breclja in Bešič Loredana cenim, saj imata enak pogled na pregon korupcije v zdravstvu in državnih podjetjih. Iz tega razloga sem v času, ko sem vodila vlado, gospoda Bešiča povabila na razgovor, da bi postal minister za zdravje in mi pri tej nalogi pomagal.

Na žalost se je takrat naše delo na vladi predčasno zaključilo in do realizacije tega predloga ni prišlo.

Enako bom ravnala po volitvah, če SAB prevzame vodenje vlade, bom tako gospoda Breclja, kot gospoda Bešiča povabila, da aktivno pripomoreta k pregonu korupcije v zdravstvu. Verjamem, da lahko slabe prakse prekinemo s skupnimi javnimi naročili in z boljšim upravljanjem bolnišnic.

Ko sem izvedela, da je gospod Bešič »od nekoga« slišal, kaj naj bi zahtevala, sem bila presenečena, da dejstev ni preveril pri meni. Glede na to, da sem ga povabila za kandidata za ministra, ki bi vodil pregon korupcije v zdravstvu, je verjetno vsem jasno, da gre za neresnico.

Predal mu jo je nekdo z namenom očrniti mene in našo vlado ter, da se načrt pregona korupcije takrat ne bi uresničil. Imam ničelno toleranco do aneksov in korupcije tako v zdravstvu, kot v gradbeništvu in drugje. Moje bitke poznate in ste z njimi seznanjeni.

Učinkovit pregon korupcije terja prave ljudi na pravem mestu. Še danes sem prepričana, da bi bil gospod Bešič prava izbira za zdravstvenega ministra. Ljudje z vrednotami naredijo razliko med besedami in dejanji.«