Daniel Grabar nasledil dolgoletnega »šefa«

Potem ko bo dosedanjemu dolgoletnemu direktorju pomurske regijske bolnišnice Bojanu Korošcu aprila letos potekel mandat in se je odločil za upokojitev, so člani sveta zavoda Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota na današnji seji izbrali njegovega naslednika. Najprej so obravnavali obe prispeli prijavi za delovno mesto direktorja soboške bolnišnice, in sicer sta kandidirala dolgoletni strokovni direktor Daniel Grabar in predstojnik očesnega oddelka v soboški bolnišnici Satar Baghrizabehi. Člani sveta so soglasno odločili, da bo Korošca nasledil Grabar, ki bo zdaj moral poiskati novega strokovnega direktorja.



Daniel Grabar, ki je že več kot 20 let strokovni direktor, je torej upravičil vlogo favorita, saj ga je devetčlanski svet zavoda soglasno potrdil za novega direktorja. Soglasje njegovemu imenovanju mora sicer dati še vlada, kar pa je zgolj formalnost. Mimogrede, v svetu zavoda sedijo Suzana Šuklar, predsednica, ter člani Hermina Vrbanjšak, Mitja Perš, Stanislav Sobočan in Gyöngyi Kercsmár, kot predstavniki države. Predstavnika zaposlenih sta Nataša Kreft in Marjan Žekš, predstavnica zdravstvene zavarovalnica je Tatjana Kolenc, Miran Forjanič pa je predstavnik lokalne skupnosti.



Ob nastopu štiriletnega mandata na čelu bolnišnice, ki ga bo nastopil predvidoma maja, bo ena izmed njegovih prvih nalog tudi iskanje svoje zamenjave na mestu strokovnega direktorja. Tega sicer imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta in direktorja zavoda. Po nekaterih namigih naj bi strokovni direktor postal kardiolog v SB Murska Sobota, prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med., sicer specialist interne medicine in specialist kardiologije z vaskularno medicino.



