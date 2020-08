Danes Slovenijo že dvakrat streslo

Danes ob 9.38 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Kobarida, 70 km zahodno od Ljubljane, poroča urad za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.Po prvih podatkih so tresenje tal čutili posamezni prebivalci Drežnice, Volarij, Kamna, Smasta.Seizmografi so potres z magnitudo 1,4 zabeležili tudi slabe tri ure prej. Širil se je iz bližine Bovca, 77 kilometrov severozahodno od Ljubljane. Čutili so ga posamezni prebivalci Drežnice, Kobarida, Čezsoče.