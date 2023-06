Danes v roku ene ure do 40 mm dežja, to je le uvod v obdobje nestanovitnega vremena

Nevihte, ki so dopoldne začele nastajati nad zahodno Slovenijo, so popoldne zajele nekatere kraje na severu in vzhodu. Z uprave za zaščito in reševanje poročajo o prijavah dogodkov večjega obsega, aktivirali so prostovoljna gasilska društva. Po besedah dežurnega meteorologa je aktualno dogajanje uvod v novo obdobje bolj nestanovitnega vremena.

Z uprave za zaščito in reševanje poročajo o prijavah več dogodkov denimo iz dravske doline, predvsem Radelj ob Dravi in Vuzenice. V Slovenj Gradcu je ob močnem nalivu meteorna voda zalila kletne prostore bolnišnice. Prostovoljna gasilska društva so po dosedanjih podatkih prav tako aktivirali v Trbovljah, Štorah, Celju in Šentilju, od koder podrobnejših informacij še ni. Gasilci pa so pomagali pri črpanju meteorne vode iz kletnih prostorov stanovanjske hiše tudi v Brežicah.

Že dopoldan nevihte nad zahodno Slovenijo

Kot je pojasnil dežurni meteorolog Blaž Šter, so današnje nevihte že dopoldne začele nastajati nad zahodno Slovenijo in se popoldne razširile proti vzhodu in severovzhodu. V nalivih, ki so bili sicer krajevnega tipa, je padlo veliko dežja, v roku ene ure ali še manj so ponekod namerili tudi od 20 do 40 milimetrov padavin, je pojasnil.

Podatkov, ali je nevihte kje pospremila tudi toča, nima. Ne bi bil presenečen, če bi kje padala tudi drobna toča, večinoma pa je šlo za močnejše nalive in strele.

Še bistveno več dežja je bilo po njegovih navedbah danes v osrednjem delu hrvaške Istre, kjer so se nevihte obnavljale in je padlo še precej več dežja kot pri nas. Je pa bilo to, kot je pojasnil, »nekako običajno dogajanje za junij«.

Po Šterovih napovedih bo nevihtno dogajanje kmalu izzvenelo, pričakuje, da se bodo nevihte tudi na severovzhodu umirile, a ne za dolgo. Že ponoči bodo na zahodu znova nastajale nevihte oziroma plohe, do jutra pa bo dež zajel večji del Slovenije.

»To dogajanje je nekakšen uvod v novo obdobje bolj nestanovitnega vremena,« je dejal. Pričakuje, da bo v ponedeljek padavin še več, bodo pa verjetno bolj enakomerno razporejene, čeprav se bodo pojavljali tudi nalivi. V naslednjem tednu po njegovih besedah verjetno ne bo minil dan brez kakšne nevihte.