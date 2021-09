Danes spet protest, policija že na položajih

Teden dni je minilo od zadnjega protesta, ki se je sprevrgel v izgrede. Večina protestov proti vladi in korona ukrepom je minilo v mirnem vzdušju, kako bo danes, bomo videli ob 18. uri, za takrat je protest proti pogoju PCT namreč napovedan.Kot nam je sporočila bralka, je v centru mesta že veliko policijskih avtomobilov in policistov, v bližini državnega zbora so pripravljene ograje, trg republike je že ograjen. Kot poroča Delo, so bili v parlamentu pozvani, da zapustijo stavbo do pete ure, torej uro pred začetkom protesta. Gre za neprijavljen shod, k njemu pa so na družbenih omrežjih pozvali tudi številni znani Slovenci, med njimi Špela Grošelj in Saša Lendero.Policija je zaradi izbruha nasilja na shodu prejšnji teden okrepila nadzor, sporočili so tudi, da bodo protest snemali.