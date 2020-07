Danes smo ‘švicali‘, ob preobratu izdali opozorilo

Oranžni alarm gori za sever in zahod države. FOTO: Arso

V petek zopet do 30 stopinj

Napoved za prihajajoče dni. FOTO: Arso

Živo srebro se je danes marsikje povzpelo nad 30 stopinj Celzija. Najvišja temperatura na Goriškem in v Vipavski dolini je bila med 33 in 34 stopinj Celzija, so sporočili iz Agencije za okolje (Arso) in za večer in noč na torek napovedali izrazit prehod hladne fronte z okrepljenim vetrom severne smeri in nalivi.Hladna fronta naj bi predvsem v severni Sloveniji prinesla močnejše nalive. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, ki bo v notranjosti v sunkih dosegal hitrost okoli 70 kilometrov na uro, na Primorskem pa okoli 100 kilometrov na uro, opozarjajo vremenoslovci, ki so za danes zvečer in v torek zjutraj za večji del Slovenije prižgali oranžni oziroma drugi najvišji alarm. Predvsem v severnem delu države bodo ponoči narasle reke narasle. V severni in severovzhodni Sloveniji lahko dosežejo velike pretoke. Ob močnejših nalivih lahko pride do hitrega naraščanja manjših rek in hudournikov in njihovih razlivanj, pravijo na Arsu.Osvežilo se bo. Torkove jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. V torek zjutraj bodo padavine povsod ponehale. Dan bo večinoma sončen z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo slabela, ponekod drugod šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj Celzija.V sredo in v četrtek bo pretežno jasno in postopno spet topleje. V petek kaže na sončno vreme s popoldansko temperaturo malo nad 30 stopinj Celzija. V soboto bo k nam pritekal hladnejši in bolj vlažen zrak, verjetnost padavin se bo povečala. Od nedelje naprej pa kaže na bolj suho vreme brez vročine. Najvišja temperatura bo okoli 25 stopinj Celzija. Prevladovali bodo vetrovi vzhodnih smeri.