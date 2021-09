Danes še do 30 stopinj, nato prihajajo nevihte

Takšno vreme nas predvidoma čaka naslednje dni. FOTO: Arso

Babje poletje, ki nas je razvajalo od začetka septembra se, kot kaže, izteka. Danes se bo čez dan od zahoda oblačnost povečala. Jutri čez dan bodo predvsem v zahodnih in severnih krajih krajevne plohe in nevihte.Najvišje dnevne temperature bodo danes od 24 do 30 stopinj Celzija. V četrtek zjutraj bo precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 12 do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).V noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. V petek se bo na Primorskem delno razjasnilo, drugod bo še spremenljivo s krajevnimi plohami. Nekoliko hladneje bo. V soboto se bo vremenska motnja, ki bo v petek prešla naše kraje, še zadrževala nad severozahodnim Balkanom in severnim Sredozemljem. Od nedelje dalje bomo v območju večinoma zahodnih višinskih vetrov, občasno bodo manj izrazite vremenske motnje potovale čez srednjo Evropo in Alpe proti vzhodu.Dež bo v soboto večinoma ponehal. Od nedelje ne bo izrazitejše količina dežja, ne bo pa zanesljivo suho. Ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo sprva okoli 20 stopinj Celzija, od torka dalje pa pod 20, še napoveduje Arso.