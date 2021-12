Danes poglejte v nebo, ne bo vam žal (VIDEO)

Nebo bo danes po napovedih razsvetlil meteorski roj Geminidov. Ta se pojavlja vsako leto decembra, letos pa naj bi vrhunec doživel v noči z danes na torek. Na temni lokaciji je po ocenah slovenskega Astronomskega društva Orion moč pričakovati od 60 do 120 utrinkov na uro.

Pojav bo po navedbah omenjenega društva viden od 15. ure danes do 13. ure v torek.

Gre za koščke asteroida 3200 Phaethon, ki vstopajo v Zemljino atmosfero s hitrostjo do 70 kilometrov na sekundo, ob tem pa izhlapevajo in povzročajo svetlobne proge, ki jih imenujemo meteorji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Geminidi so zelo svetli in hitri, njihova posebnost pa je tudi v tem, da so različnih barv. Večinoma so sicer beli, nekateri pa tudi rumeni, zeleni, rdeči ali modri, kar je posledica ostankov kovin v delcih. Večinoma gre za natrij in kalcij, ki se uporabljata tudi za izdelavo pisanih ognjemetov, še navaja dpa.

Meteorski roj je viden s prostim očesom, zato za opazovanje ni nujen daljnogled ali teleskop.

Najbolj znan je sicer meteorski roj Perzeidi, ki ima vrhunec avgusta.

Lahko si ga boste ogledali tudi preko videopovezave: