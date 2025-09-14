SEPTEMBRSKO VREME

Danes plohe in nevihte, vremenoslovci o vremenskem preobratu

Od zahoda se bo pooblačilo, čez dan možnost kakšne plohe in nevihte.
Fotografija: FOTO: Doctor_bass Getty Images/istockphoto
FOTO: Doctor_bass Getty Images/istockphoto

STA, S. U.
14.09.2025 ob 12:15
STA, S. U.
14.09.2025 ob 12:15

Dopoldne se bo od zahoda prehodno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Zapihal bo veter severnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obeti

V ponedeljek bo sončno, več jasnine bo proti vzhodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

Trenutna kombinacija atmosferskih procesov, nenavadno zahodno premikajoča se Madden–Julian oscilacija (MJO), pozitivna faza severnoatlantskega oscilacijskega indeksa (NAO+), pričakovani upad atmosferskega kotnega momenta (AAM) konec septembra in negativen Indijski dipol (IOD-), lahko pomembno oblikuje vremensko sliko Evrope, tudi Slovenije.

MJO je tropski pojav s cikli 30–60 dni, ki se običajno premika vzhodno, tokrat pa retrogradno proti zahodu. Takšna dinamika okrepi konvekcijo nad Indijskim oceanom, spremeni tropsko porazdelitev vrtinčnosti in sproži valovne odzive, ki lahko vplivajo na tokove v srednjih širinah ter prispevajo k premikom NAO.

NAO+ prinaša okrepljen zahodni tok nad severnim Atlantikom, milejše temperature na severu Evrope ter več padavin na zahodu celine. Trenutno to pomeni prevlado zahodnih vetrov, pogoste fronte ob atlantski obali in toplejše razmere na zahodu Evrope, kar lahko prinese zmernejšo jesen ali zimo tudi za Slovenijo. Trajanje pa je odvisno od vztrajnosti MJO in NAO+ signala, piše vremenski portal neurje.si.

V torek bo sprva deloma jasno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo pooblačilo. Popoldne se bodo padavine, deloma nevihte, od severa razširile nad večji del Slovenije in v noči na sredo postopno ponehale. V sredo čez dan se bo postopno jasnilo.

