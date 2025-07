Danes medved najde lovca: če ne bi bilo avtoceste, bi rjava zver že vkorakala v Ljubljano

Lovske družine, pa če si to priznamo ali ne, so edine pri nas opremljene ter usposobljene za nadzor in uravnavanje prostoživečih živali. Kadar pa lovcem pristrižemo peruti, pride do situacije, kakršni smo priča danes in ki je privedla do tega, da je populacija medvedov pri nas že čisto prevelika. »Jasno je, da smo tudi ljudje preštevilčni ter da si drug drugemu krademo prostor,« je ugotavljal Miran Zupančič, podpredsednik Zveze lovskih družin Ljubljana, gre za tretjo najmočnejšo zvezo v Sloveniji, ki se ponaša s kar 1600 člani. In tudi v Ljubljani (na območju ZLD Ljubljana) je medveda, kot ug...