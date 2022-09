Danes konec lepega vremena: Arso izdal opozorilo

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da se bodo danes popoldne ob prehodu vremenske fronte pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra in krajevni nalivi. Slovenija pa bo čez dan tudi v celoti obarvana v oranžno opozorilno barvo. Sunki vetra bodo lahko dosegli tudi 50 kilometrov na uro. Po celotni državi so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel.

Oranžno opozorilo za vso Slovenijo

Z oranžno barvo se bo do poldneva obarval zahodni del države, kasneje pa bo tako obarvana vsa Slovenija. Pri tem svetujejo, da v primeru nevihte počakamo na varnem mestu v zgradbi, na prostem pa poiščemo zavetje. Ker je nedavno močan veter tudi odkrival strehe in podiral drevesa, tudi opozarjajo, da je parkiranje in zadrževanje pod drevesi nevarno.

Arso svetuje še, da se med nevihto ne zadržujemo pod daljnovodi ali v bližini hudourniških vodotokov, saj je udar strele smrtno nevaren.